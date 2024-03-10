Иностранные медиа сообщают об уничтожении двух пусковых установок Patriot в Украине

Международные медиа заявляют об уничтожении двух пусковых установок Patriot недалеко от Покровска в Донецкой области. Вооруженные силы не комментируют это, тем временем Институт изучения войны считает, что это неправда.

Источник: Forbes, ISW, журналист Bild Юлиан Репке в Twitter

Детали: Уточняется, что это первый случай за два года широкомасштабной войны России против Украины, когда россиянам удалось найти и уничтожить установки украинских "Петриотов".

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Между тем журналист Bild Репке пишет, что пусковые установки были размещены на расстоянии 10 метров друг от друга.

В свою очередь Институт изучения войны пока не подтверждает уничтожение украинских "Петриотов", поскольку россияне демонстрировали кадры уничтожения грузовиков MAN KAT1, которые могут как перевозить установки Patriot, так и использоваться в логистике.

Forbes напоминает, что украинские Patriot уничтожили за последний месяц около десятка истребителей-бомбардировщиков РФ, притупив преимущество России в воздухе.

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Дословно: "Вполне возможно, что пусковые установки и экипажи, которые "Искандер" поразил на этой неделе в 20 милях (более 30 километров - ред.) от линии фронта, были теми самыми, которые сбили много российских самолетов.

Воздух над востоком Украины, возможно, стал намного безопаснее для россиян".

Больше деталей: Издание посчитало, что в случае подтверждения этой информации, украинцы потеряли в результате одной катастрофы до 13% своих пусковых установок "Пэтриот", и, очевидно, не имели противовоздушного прикрытия во время движения.

Отмечается, что Patriot без проблем сбивают российские "Искандеры", но когда развернуты и готовы к работе, а не находятся в движении между огневыми позициями.

Справка: Дивизион ЗРК Patriot (или батарея) состоит из командного пункта, радара, и пусковых установок (может быть до 8-ми ПУ), каждая из которых имеет по 4 пусковых контейнера с ракетами различных типов (против баллистики, против аэродинамических целей (самолеты и вертолеты).