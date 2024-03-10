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Під Петербургом масштабна пожежа, закривали аеропорт, влада заявила про безпілотник

Катерина ТищенкоНеділя, 10 березня 2024, 17:49
Під Петербургом масштабна пожежа, закривали аеропорт, влада заявила про безпілотник
пожежа поблизу Петербурга, фото: Baza

У російському Санкт-Петербурзі закривали аеропорт "Пулково", біля якого горів ангар на площі 1 тисяча кв.м, влада заявила про збитий безпілотник.

Джерело: РИА Новости, губернатор області Олександр Дрозденко, Baza

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Деталі: Місцева влада повідомила, що ангар горить на Волхонському шосе в Ленінградській області, попередньо, на площі 1 тисяча "квадратів". За даними МНС, унаслідок пожежі постраждало двоє людей.

Росавіація повідомила, що в "Пулково" з 17:00 введено обмеження для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден.

Пізніше пожежу було локалізовано, а обмеження на роботу в аеропорту "Пулково" знято.

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Як пише Baza, причиною введення плану "Ковер" в аеропорту "Пулково" стала спроба атаки безпілотником одного з підприємств Санкт-Петербурга.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що над регіоном збили безпілотник. За словами Дрозденка, дрон збили в районі селища Форносове. Жертв і руйнувань немає.

Теми: Росіяпожежабезпілотники
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