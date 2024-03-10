Под Петербургом масштабный пожар, закрывали аэропорт, власти заявили о беспилотнике

В российском Санкт-Петербурге закрывали аэропорт "Пулково", возле которого горел ангар на площади 1 тысяча кв.м, власти заявили о сбитом беспилотнике.

Источник: РИА Новости, губернатор области Александр Дрозденко, Baza

Реклама:

Детали: Местные власти сообщили, что ангар горит на Волхонском шоссе в Ленинградской области, предварительно, на площади 1 тысяча "квадратов". По данным МЧС, вследствие пожара пострадало два человека.

Росавиация сообщила, что в "Пулково" с 17:00 введены ограничения для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов.

Позже пожар был локализирован, а ограничения на работу в аэропорту "Пулково" сняты.

ВИДЕО ДНЯ

Как пишет Baza, причиной введения плана "Ковер" в аэропорту "Пулково" стала попытка атаки беспилотником одного из предприятий Санкт-Петербурга.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что над регионом сбили беспилотник. По словам Дрозденко, дрон сбили в районе поселка Форносово. Жертв и разрушений нет.