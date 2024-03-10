Кулеба відповів Папі Римському: Наш прапор — синьо-жовтий, інших не підніматимемо

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відповів Папі Римському Франциску, що Україна не підніматиме інших прапорів, окрім синьо-жовтого.

Джерело: Кулеба у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Наш прапор – синьо-жовтий. Під ним ми живемо, помираємо та перемагаємо. Ми не підніматимемо інших прапорів".

Реклама:

Деталі: За словами глави МЗС України, найсильніший той, хто у битві добра зі злом стає на бік добра, а не намагається зрівняти їх, назвавши це "переговорами".

"Що стосується білого прапору, то з історії першої половини ХХ століття нам відома ця стратегія Ватикану. Закликаю не повторювати історичних помилок і послідовно підтримувати Україну та її народ у справедливій боротьбі за власне життя", – зазначив Кулеба.

Водночас очільник зовнішньополітичного відомства України подякував Папі Франциску "за постійні молитви за мир".

ВІДЕО ДНЯ

"Продовжуємо сподіватися, що після двох років нищівної війни в серці Європи він знайде можливість здійснити Апостольський візит в Україну, щоб підтримати понад мільйон українців-католиків, понад пʼять мільйонів греко-католиків, усіх християн і всіх українців", – підсумував він.

Що передувало: Папа Римський Франциск, говорячи про розв’язану РФ війну, заявив, що Україна повинна мати те, що він назвав відвагою "білого прапора" і вести переговори. Після того, як слова Франциска викликали широкий резонанс, представник Ватикану виступив із заявою, в якій пояснив його слова, зокрема, зазначивши, що "переговори ніколи не є капітуляцією".

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що що Папі слід було б звернутися із закликом до президента РФ Володимира Путіна щодо виведення окупаційних військ з України.

Президент Латвії Едгардс Рінкевичс, коментуючи заяви Папи, підкреслив, що "не можна капітулювати перед злом".