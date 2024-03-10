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Кулеба ответил Папе Римскому: Наш флаг - сине-желтый, других поднимать не будем

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 10 марта 2024, 18:10
Кулеба ответил Папе Римскому: Наш флаг - сине-желтый, других поднимать не будем
Дмитрий Кулеба, фото Getty Images

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил Папе Римскому Франциску, что Украина не будет поднимать других флагов, кроме сине-желтого.

Источник: Кулеба в соцсети Х, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Наш флаг – сине-желтый. Под ним мы живем, умираем и побеждаем. Мы не будем поднимать других флагов".

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Детали: По словам главы МИД Украины, сильнее тот, кто в битве добра со злом становится на сторону добра, а не пытается уравнять их, назвав это "переговорами".

"Что касается белого флага, то из истории первой половины ХХ века нам известна эта стратегия Ватикана. Призываю не повторять исторических ошибок и последовательно поддерживать Украину и ее народ в справедливой борьбе за собственную жизнь", – отметил Кулеба.

В то же время глава внешнеполитического ведомства Украины поблагодарил Папу Франциска "за постоянные молитвы за мир".

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"Продолжаем надеяться, что после двух лет сокрушительной войны в сердце Европы он найдет возможность осуществить Апостольский визит в Украину, чтобы поддержать более миллиона украинцев-католиков, более пяти миллионов греко-католиков, всех христиан и всех украинцев", – подытожил он.

Что предшествовало: Папа Римский Франциск, говоря о развязанной РФ войне, заявил, что Украина должна иметь то, что он назвал отвагой "белого флага" и вести переговоры. После того, как слова Франциска вызвали широкий резонанс, представитель Ватикана выступил с заявлением, в котором объяснил его слова, в частности, отметив, что "переговоры никогда не являются капитуляцией".

Президент Латвии Эдгардс Ринкевичс, комментируя слова Папы, подчеркнул, что "нельзя капитулировать перед злом".

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Папе следовало бы обратиться с призывом к президенту РФ Владимиру Путину о выводе оккупационных войск из Украины.

Темы: Кулеба ДмитрийПапа Римскийпереговоры
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