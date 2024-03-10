Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Перша премія "УП100. Сила жінок". Встигніть придбати квитки

У понеділок в Україні від -9° на сході до +14° на заході

Катерина ТищенкоНеділя, 10 березня 2024, 22:50
У понеділок в Україні від -9° на сході до +14° на заході
ілюстративне фото Pixabay

В понеділок, 11 березня, у західних, місцями Одеській та Вінницькій областях дощ.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

прогноз погоди на 11 березня, meteo.gov.ua
прогноз погоди на 11 березня, meteo.gov.ua

Деталі: В Україні хмарно з проясненнями. Вночі на Закарпатті, Прикарпатті, вдень у західних, місцями Одеській та Вінницькій областях дощ; на решті території без опадів.

Реклама:

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у західних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у південно-західній частині вночі 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла, на Закарпатті до 14°; на решті території вночі 1-6° морозу, на північному сході до 9° морозу, вдень 3-8° тепла.

На Київщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

ВІДЕО ДНЯ

Температура вночі 1-6° морозу, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі 2-4° морозу, вдень 4-6° тепла.

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни намагаються дестабілізувати українські оборонні лінії і готуються до нового наступу – ISW

Суд відпустив Лієва з-під варти під власне зобов’язання – ЗМІ

"Радіо Свобода": Угорщина надіслала лист державам ЄС щодо "утисків угорців" в Україні

ЗМІ: Глава МЗС Німеччини намагається змінити думку Шольца щодо Taurus для України

ЗМІ: Німеччина не передає Україні Taurus через особливості наведення цілей

Кабмін офіційно визначив місце розташування Національного військового меморіального кладовища

Усі новини...
погода
У неділю подекуди невеликий дощ, до 12° тепла
На вихідних в Україні до -5, у понеділок на заході дощитиме
В Україні 8 березня без опадів, у суботу трохи похолодає
Останні новини
06:06
Греція приєдналася до коаліції з розмінування України
05:10
Костюк розгромно поступилась першій ракетці світу Швьонтек у півфіналі Індіан-Веллса
04:44
Росіяни намагаються дестабілізувати українські оборонні лінії і готуються до нового наступу – ISW
04:04
Росіяни атакували Сумщину ракетами, КАБами, скидали міни
03:22
Губернатор: На Бєлгородщині український дрон врізався в авто, є постраждалі
02:48
У перспективі не варто виключати введення західних військ в Україну – глава МЗС Фінляндії
01:52
Обстріли міст і проведення Росією "виборів" на ТОТ пов’язані між собою – Штати в ООН
00:54
Суд відпустив Лієва з-під варти під власне зобов’язання – ЗМІ
00:28
Кислиця на Радбезі ООН: Вибори в Росії – це самопроголошення Путіна в стерильних умовах
23:37
Байден вкотре закликав Конгрес схвалити військову допомогу Україні
Усі новини...
Реклама: