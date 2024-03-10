У понеділок в Україні від -9° на сході до +14° на заході
В понеділок, 11 березня, у західних, місцями Одеській та Вінницькій областях дощ.
Джерело: Український гідрометеорологічний центр
Деталі: В Україні хмарно з проясненнями. Вночі на Закарпатті, Прикарпатті, вдень у західних, місцями Одеській та Вінницькій областях дощ; на решті території без опадів.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у західних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура у південно-західній частині вночі 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла, на Закарпатті до 14°; на решті території вночі 1-6° морозу, на північному сході до 9° морозу, вдень 3-8° тепла.
На Київщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 1-6° морозу, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі 2-4° морозу, вдень 4-6° тепла.