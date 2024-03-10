В понедельник в Украине от -9° на востоке до +14° на западе
В понедельник, 11 марта, в западных, местами Одесской и Винницкой областях дождь.
Источник: Украинский гидрометеорологический центр
Детали: В Украине облачно с прояснениями. Ночью на Закарпатье, Прикарпатье, днем в западных, местами Одесской и Винницкой областях дождь; на остальной территории без осадков.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в западных областях днем местами порывы 15-20 м/с.
Температура в юго-западной части ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла, на Закарпатье до 14°; на остальной территории ночью 1-6° мороза, на северо-востоке до 9° мороза, днем 3-8° тепла.
На Киевщине облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 1-6° мороза, днем 3-8° тепла; в Киеве ночью 2-4° мороза, днем 4-6° тепла.