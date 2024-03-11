Повітряні сили попереджали про загрозу ударних БпЛА в деяких областях
Понеділок, 11 березня 2024, 00:40
Вночі 11 березня Повітряні сили попередили про загрозу ударних БпЛА для деяких областей.
Джерело: Повітряні сили
Дослівно: "Харківська, Сумська, Полтавська області – загроза ударних БпЛА!
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БпЛА в Богодухівському районі Харківської області, курс південний".
00:44: "БпЛА в напрямку Харкова".
01:01: "Харків - перебувайте в укриттях!
ВІДЕО ДНЯ
БпЛА над містом!"
Оновлено: О 1:33 ПС оголосили відбій загрози.