Воздушные силы предупреждали об угрозе ударных БпЛА в некоторых областях
Понедельник, 11 марта 2024, 00:40
Ночью 11 марта Воздушные силы предупредили об угрозе ударных БпЛА для некоторых областей.
Источник: Воздушные силы
Дословно: "Харьковская, Сумская, Полтавская области - угроза ударных БпЛА!
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БпЛА в Богодуховском районе Харьковской области, курс южный".
00:44: "БПЛА в направлении Харькова".
01:01: "Харьков - находитесь в укрытиях!
ВИДЕО ДНЯ
БпЛА над городом!"
Обновлено: В 1:33 ПС объявили отбой угрозы.