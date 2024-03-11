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Воздушные силы предупреждали об угрозе ударных БпЛА в некоторых областях

Ольга ГлущенкоПонедельник, 11 марта 2024, 00:40
Воздушные силы предупреждали об угрозе ударных БпЛА в некоторых областях
дрон, иллюстративное фото Getty Images

Ночью 11 марта Воздушные силы предупредили об угрозе ударных БпЛА для некоторых областей.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "Харьковская, Сумская, Полтавская области - угроза ударных БпЛА!

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БпЛА в Богодуховском районе Харьковской области, курс южный".

00:44: "БПЛА в направлении Харькова".

01:01: "Харьков - находитесь в укрытиях!

ВИДЕО ДНЯ

БпЛА над городом!"

Обновлено: В 1:33 ПС объявили отбой угрозы.

Темы: беспилотникивойна
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