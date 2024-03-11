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Прем’єр Ізраїлю: Ми знищили три чверті терористичних батальйонів ХАМАС

Ольга Глущенко Понеділок, 11 березня 2024, 01:16
Прем’єр Ізраїлю: Ми знищили три чверті терористичних батальйонів ХАМАС
Нетаньягу, фото Getty Images

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що в бойові дії Секторі Гази "не займуть більше двох місяців", додавши, що Ізраїль уже знищив 75 відсотків підрозділів ХАМАС.

Джерело: Нетаньягу в інтерв’ю MSNBC, цитує Politico

Пряма мова: "Ми знищили три чверті бойових терористичних батальйонів ХАМАС. І ми близькі до завершення останньої частини бойових дій".

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Деталі: Ізраїльський лідер додав, що бойові дії "не займуть більше двох місяців".

"Можливо, шість тижнів, можливо, чотири", – уточнив він.

Також Нетаньягу озвучив власні підрахунки загиблих. За його словами, було вбито близько 13 000 палестинських бійців, в той час як рівень смертності серед цивільного населення оцінюється в 1-1,5 на кожного бійця. Таким чином, загальна кількість загиблих – бійців і цивільних – становить понад 26 000.

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Він також відкинув ідею припинення вогню на час священного для мусульман місяця Рамадан, заявивши, що хоча він "хотів би побачити ще одне звільнення заручників", але не бачить "прориву в переговорах... Без звільнення не буде паузи в бойових діях".

Крім того, прем'єр-міністр Ізраїлю відповів на критику з боку Байдена, який заявив, що ізраїльський лідер "більше шкодить Ізраїлю, ніж допомагає йому".

Нетаньягу заявив, що хоча він не знає, "що саме мав на увазі президент", якщо Байден говорив, що він діє всупереч бажанням або інтересам Ізраїлю, то він "помиляється в обох випадках".

Він також сказав, що Ізраїль має намір продовжити наступ на місто Рафах на півдні Гази всупереч позиції Байдена, який проти ескалації. Нетаньягу пояснив, що це потрібно, аби напад ХАМАСу не повторився знову.

Нагадаємо: Нещодавно Байден заявив, що сумнівається у можливості встановлення припинення вогню в Газі перед початком священного для мусульман місяця Рамадан, який розпочнеться найближчими днями.

Перед цим віцепрезидентка США Камала Гарріс прийняла у Білому домі члена військового кабінету Ізраїлю Бені Ганца на тлі очікуваного продовження наступу Ізраїлю на крайній південь сектора Гази.

У Білому домі неофіційно коментували ЗМІ, що Ізраїль "в цілому" погодився на пропозицію про шеститижневе припинення вогню в Газі.

Теми: ІзраїльХАМАСвійна
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