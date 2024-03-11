Премьер Израиля: Мы уничтожили три четверти террористических батальонов ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в боевые действия в Секторе Газа "не займут более двух месяцев", добавив, что Израиль уже уничтожил 75 процентов подразделений ХАМАС.

Источник: Нетаньяху в интервью MSNBC, цитирует Politico

Прямая речь: "Мы уничтожили три четверти боевых террористических батальонов ХАМАС. И мы близки к завершению последней части боевых действий".

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Детали: Израильский лидер добавил, что боевые действия "не займут более двух месяцев".

"Возможно, шесть недель, возможно, четыре", – уточнил он.

Также Нетаньяху озвучил собственные подсчеты погибших. По его словам, было убито около 13 000 палестинских бойцов, в то время как уровень смертности среди гражданского населения оценивается в 1-1,5 на каждого бойца. Таким образом, общее количество погибших – бойцов и гражданских - составляет более 26 000.

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Он также отверг идею прекращения огня на время священного для мусульман месяца Рамадан, заявив, что хотя он "хотел бы увидеть еще одно освобождение заложников", но не видит "прорыва в переговорах... Без освобождения не будет паузы в боевых действиях".

Кроме того, премьер-министр Израиля ответил на критику со стороны Байдена, который заявил, что израильский лидер "больше вредит Израилю, чем помогает ему".

Нетаньяху заявил, что хотя он не знает, "что именно имел в виду президент", если Байден говорил, что он действует вопреки желаниям или интересам Израиля, то он "ошибается в обоих случаях".

Он также сказал, что Израиль намерен продолжить наступление на город Рафах на юге Газы вопреки позиции Байдена, который против эскалации. Нетаньяху объяснил, что это нужно, чтобы нападение ХАМАСа не повторилось снова.

Напомним: Байден заявил, что готов изложить свою позицию непосредственно в израильском Кнессете, совершив еще одну поездку в страну. При этом он отказался уточнить, как и может ли такая поездка состояться.

Недавно Байден заявил, что сомневается в возможности установления прекращения огня в Газе перед началом священного для мусульман месяца Рамадан, который начнется в ближайшие дни.

Перед этим вице-президент США Камала Харрис приняла в Белом доме члена военного кабинета Израиля Бени Ганца на фоне ожидаемого продолжения наступления Израиля на крайний юг сектора Газа.

В Белом доме неофициально комментировали СМИ, что Израиль "в целом" согласился на предложение о шестинедельном прекращении огня в Газе.