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Бербок "за" обмін ракетами з Британією, щоб озброїти Україну

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 11 березня 2024, 08:51
Бербок за обмін ракетами з Британією, щоб озброїти Україну
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Фото з Facebook

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтримала пропозицію свого британського колеги Девіда Кемерона обмінятися крилатими ракетами з Великою Британією, щоб Україна могла отримати далекобійне озброєння.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Spiegel

Пряма мова Бербок: "Це був би варіант (провести обмін ракет з Великою Британією − ред.)".

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Деталі: За її словами, подібний обмін вже був щодо іншого обладнання, але не уточнила, щодо якого саме.

"Круговий обмін – це, так би мовити, німецький винахід. Це був би варіант. І ми вже робили це з іншим обладнанням деякий час тому", – заявила Бербок.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон запропонував Німеччині обміняти ракети Taurus на британські Storm Shadow, щоб надати Україні далекобійне озброєння.
  • Депутат німецького Бундестагу від "Зелених" Антон Гофрайтер підтримав британську пропозицію про обмін ракет Taurus на британські Storm Shadow, тоді як представник опозиційної фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Йоганн Вадефуль проти такого обміну, оскільки, на його переконання, Україна має отримати саме Taurus.
  • У січні про цю британську пропозицію повідомляла німецька газета Handelsblatt. Водночас глава німецького Міноборони Борис Пісторіус тоді заявляв, що йому нічого не відомо про пропозицію Британії провести обмін ракетами.

Теми: НімеччинаВелика Британіядопомога Українізброя
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