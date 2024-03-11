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Бербок "за" обмен ракетами с Британией, чтобы вооружить Украину

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 11 марта 2024, 08:51
Бербок за обмен ракетами с Британией, чтобы вооружить Украину
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Фото из Facebook

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала предложение своего британского коллеги Дэвида Кэмерона обменяться крылатыми ракетами с Великобританией, чтобы Украина могла получить дальнобойное вооружение.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel

Прямая речь Бербок: "Это был бы вариант (провести обмен ракет с Великобританией − ред.)".

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Детали: По ее словам, подобный обмен уже был по другому оборудованию, но не уточнила, по какому именно.

"Круговой обмен − это, так сказать, немецкое изобретение. Это был бы вариант. И мы уже делали это с другим оборудованием некоторое время назад", − заявила Бербок.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон предложил Германии обменять ракеты Taurus на британские Storm Shadow, чтобы предоставить Украине дальнобойное вооружение.
  • Депутат немецкого Бундестага от "Зеленых" Антон Гофрайтер поддержал британское предложение об обмене ракет Taurus на британские Storm Shadow, тогда как представитель оппозиционной фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Иоганн Вадефуль против такого обмена, поскольку, по его убеждению, Украина должна получить именно Taurus.
  • В январе об этом британском предложении сообщала немецкая газета Handelsblatt. В то же время глава немецкого Минобороны Борис Писториус тогда заявлял, что ему ничего не известно о предложении Британии провести обмен ракетами.

Темы: ГерманияВеликобританияпомощь Украинеоружие
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