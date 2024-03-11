Бербок "за" обмен ракетами с Британией, чтобы вооружить Украину

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала предложение своего британского коллеги Дэвида Кэмерона обменяться крылатыми ракетами с Великобританией, чтобы Украина могла получить дальнобойное вооружение.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel

Прямая речь Бербок: "Это был бы вариант (провести обмен ракет с Великобританией − ред.)".

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Детали: По ее словам, подобный обмен уже был по другому оборудованию, но не уточнила, по какому именно.

"Круговой обмен − это, так сказать, немецкое изобретение. Это был бы вариант. И мы уже делали это с другим оборудованием некоторое время назад", − заявила Бербок.

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