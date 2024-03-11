Бербок "за" обмен ракетами с Британией, чтобы вооружить Украину
Понедельник, 11 марта 2024, 08:51
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала предложение своего британского коллеги Дэвида Кэмерона обменяться крылатыми ракетами с Великобританией, чтобы Украина могла получить дальнобойное вооружение.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel
Прямая речь Бербок: "Это был бы вариант (провести обмен ракет с Великобританией − ред.)".
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Детали: По ее словам, подобный обмен уже был по другому оборудованию, но не уточнила, по какому именно.
"Круговой обмен − это, так сказать, немецкое изобретение. Это был бы вариант. И мы уже делали это с другим оборудованием некоторое время назад", − заявила Бербок.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон предложил Германии обменять ракеты Taurus на британские Storm Shadow, чтобы предоставить Украине дальнобойное вооружение.
- Депутат немецкого Бундестага от "Зеленых" Антон Гофрайтер поддержал британское предложение об обмене ракет Taurus на британские Storm Shadow, тогда как представитель оппозиционной фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Иоганн Вадефуль против такого обмена, поскольку, по его убеждению, Украина должна получить именно Taurus.
- В январе об этом британском предложении сообщала немецкая газета Handelsblatt. В то же время глава немецкого Минобороны Борис Писториус тогда заявлял, что ему ничего не известно о предложении Британии провести обмен ракетами.