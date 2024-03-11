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ЗМІ дізналися, як Кремль намагається зробити з викрадених українських дітей росіян

Станіслав ПогоріловПонеділок, 11 березня 2024, 09:25
ЗМІ дізналися, як Кремль намагається зробити з викрадених українських дітей росіян
Фото: Getty Images

Російська влада розробила цілу систему "перевиховання" викрадених з України дітей, намагається сформувати в них "російську ідентичність", переконує, що їхні батьки померли і вважає їх "потенційними терористами".

Джерело: розслідування видання Meduza

Дослівно: "Точна кількість українських дітей, насильно вивезених за час війни в Росію, невідома - за даними Києва, йдеться майже про 20 тисяч. Російські чиновники вмовляють українців забути про батьківщину - і переконують, що батьки ніколи не приїдуть, щоб забрати їх додому. Влада впевнена, що зможе "перевиховати" вкрадених дітей".

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Деталі: За даними видання, міністерство просвіти РФ є головним відомством, яке відповідає за "індоктринацію" (процес систематичного і впорядкованого впливу на індивіда з метою впровадження певних ідей, переконань, або поглядів – ред.) депортованих українських дітей.

У розроблений в 2022 році для вчителів РФ словник внесли слова і вирази, визначені як такі, що "містять ознаки екстремізму на націоналістичному ґрунті" і можуть використовувати депортовані українські діти. Зокрема, "Слава Україні! Героям слава!", "Рашизм", "Орки" тощо.

Також у методичці "Профілактика конфліктів, проявів екстремізму і тероризму в полікультурному освітньому середовищі" ідеться про те, що поява в мовленні "специфічного сленгу" або навіть просто обговорення "політичних тем" може бути ознакою того, що серед дітей поширена "деструктивна ідеологія".

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Мінпросвіти зазначає, що викрадені діти нібито зазнавали "впливу" цієї ідеології просто тому, що жили в Україні. У чому полягав "вплив", не уточнюється.

У вивчених виданням документах йдеться про те, що перед російськими вчителями стоїть завдання "переорієнтації та становлення російської ідентичності підростаючого покоління Донецької та Луганської народних республік, Запорізької та Херсонської областей".

Крім того розробники методички "Супровід підлітків, які прибули із зон ведення бойових дій", попереджають, що викрадені діти можуть проявляти "протест", "вередливість", "недовіру до дорослих", агресивно поводитися, висловлювати "ідеї особистої переваги" - а також загалом "зазнавати труднощів у тому, щоб дивитися на ситуації, що виникають, очима нейтрального спостерігача".

Російським педагогам також рекомендується говорити прямо, що батьки депортованих дітей померли, навіть якщо немає конкретних даних про це. "Не кажіть "нічого страшного", "не хвилюйся, вони в кращому місці", "вони на хмарі дивляться на тебе"... Чесно говоріть із дитиною про те, що її близькі загинули або її дім зруйновано... Прямо говоріть, що вони померли", - говориться у методичці.

При цьому війну, єдину причину, через яку діти опинилися в Росії, - методичка Мінпросвіти РФ описує так: "ускладнення геополітичної обстановки, що... спонукає сім'ї... до вимушеного переселення".

Крім того, спілкування з українськими дітьми ведеться лише російської мовою. "Усі, хто ухвалює рішення, узагалі не соромлячись кажуть, що робота (з українськими дітьми, - ред.) має вестися російською - нею там усі володіють; а якщо погано володіють, нехай опановують, - розповідає джерело у відомстві. - Мовляв, у Конституції сказано, що російська - державна: приїхали в Росію - говоріть російською", - вказує джерело видання.

За даними джерела видання, викрадених з України дітей у міністерстві освіти бояться. Між собою співробітники російського відомства, навіть на рівні керівництва, іноді називають цих підлітків "потенційними терористами", які "можуть почати протидіяти" російській владі.

Уповноважена з прав дітей при президентові Росії Марія Львова-Бєлова, ордер на арешт якої видав Міжнародний кримінальний суд, наполягає, що росіяни не можуть усиновити дитину з "нових регіонів". "Тільки опіка або прийомна сім'я" (щоб дитину можна було повернути рідним), запевняє вона. Але це, як зазначає Meduza, неправда.

Видання зазначає, що у структурі Мінпросвіти працює Федеральний підлітковий центр, який координує ідеологічну роботу з підлітками поза школами. Тільки витрати на відрядження співробітників центру становлять мільйони рублів: на ці гроші проводяться "інтеграційні інтенсиви" для підлітків.

Центр вивчення та мережевого моніторингу молодіжного середовища - айті-компанія, заснована за дорученням Путіна, яка отримала мільярди рублів із бюджету, - стежить за українськими дітьми в інтернеті. Її розробки, імовірно, дають змогу "деанонімізувати" сторінку будь-якої дитини і проаналізувати її аж до лайків - унаслідок цього дитині присвоюють "коефіцієнт деструктивності" і "коефіцієнт опозиційності".

Теми: дітидепортація війнаРосія
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