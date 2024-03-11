СМИ узнали, как Кремль пытается сделать из похищенных украинских детей россиян

Российские власти разработали целую систему "перевоспитания" похищенных из Украины детей, пытаются сформировать у них "российскую идентичность", убеждают, что их родители умерли и считают их "потенциальными террористами".

Источник: расследование издания Meduza

Дословно: "Точное количество украинских детей, насильно вывезенных за время войны в Россию, неизвестно - по данным Киева, речь идет почти о 20 тысячах. Российские чиновники уговаривают украинцев забыть о родине - и убеждают, что родители никогда не приедут, чтобы забрать их домой. Власти уверены, что смогут "перевоспитать" украденных детей".

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Детали: По данным издания, министерство просвещения РФ является главным ведомством, которое отвечает за "индоктринацию" (процесс систематического и упорядоченного воздействия на индивида с целью внедрения определенных идей, убеждений или взглядов - ред.) депортированных украинских детей.

В разработанный в 2022 году для учителей РФ словарь внесли слова и выражения, определенные как такие, которые "содержат признаки экстремизма на националистической почве" и могут использовать депортированные украинские дети. В частности, "Слава Украине! Героям слава!", "Рашизм", "Орки" и другие.

Также в методичке "Профилактика конфликтов, проявлений экстремизма и терроризма в поликультурной образовательной среде" говорится о том, что появление в речи "специфического сленга" или даже просто обсуждение "политических тем" может быть признаком того, что среди детей распространена "деструктивная идеология".

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Минобразования отмечает, что похищенные дети якобы подвергались "влиянию" этой идеологии просто потому, что жили в Украине. В чем заключалось "влияние", не уточняется.

В изученных изданием документах говорится о том, что перед российскими учителями стоит задача "переориентации и становления российской идентичности подрастающего поколения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей".

Кроме того, разработчики методички "Сопровождение подростков, прибывших из зон ведения боевых действий", предупреждают, что похищенные дети могут проявлять "протест", "капризность", "недоверие к взрослым", агрессивно вести себя, выражать "идеи личного превосходства" - а также в целом "испытывать трудности в том, чтобы смотреть на возникающие ситуации глазами нейтрального наблюдателя".

Российским педагогам также рекомендуется говорить прямо, что родители депортированных детей умерли, даже если нет конкретных данных об этом. "Не говорите "ничего страшного", "не волнуйся, они в лучшем месте", "они на облаке смотрят на тебя"... Честно говорите с ребенком о том, что его близкие погибли или его дом разрушен... Прямо говорите, что они умерли", - говорится в методичке.

При этом войну, единственную причину, по которой дети оказались в России, - методичка Минобразования РФ описывает так: "осложнение геополитической обстановки, что... побуждает семьи... к вынужденному переселению".

Кроме того, общение с украинскими детьми ведется только на русском языке. "Все, кто принимает решение, вообще не стесняясь говорят, что работа (с украинскими детьми, - ред.) должна вестись на русском - им там все владеют; а если плохо владеют, пусть осваивают, - рассказывает источник в ведомстве. - Мол, в Конституции сказано, что русский - государственный: приехали в Россию - говорите на русском", - указывает источник издания.

По данным источника издания, похищенных из Украины детей в министерстве образования боятся. Между собой сотрудники российского ведомства, даже на уровне руководства, иногда называют этих подростков "потенциальными террористами", которые "могут начать противодействовать" российским властям.

Уполномоченная по правам детей при президенте России Мария Львова-Белова, ордер на арест которой выдал Международный уголовный суд, настаивает, что россияне не могут усыновить ребенка из "новых регионов". "Только опека или приемная семья" (чтобы ребенка можно было вернуть родным), уверяет она. Но это, как отмечает Meduza, неправда.

Издание отмечает, что в структуре Минобразования работает Федеральный подростковый центр, который координирует идеологическую работу с подростками вне школ. Только командировочные расходы сотрудников центра составляют миллионы рублей: на эти деньги проводятся "интеграционные интенсивы" для подростков.

Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды - айти-компания, основанная по поручению Путина и получившая миллиарды рублей из бюджета, - следит за украинскими детьми в интернете. Ее разработки, предположительно, позволяют "деанонимизировать" страницу любого ребенка и проанализировать ее вплоть до лайков - в результате ребенку присваивается "коэффициент деструктивности" и "коэффициент оппозиционности".