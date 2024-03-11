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12 українських пілотів будуть готові керувати F-16 у бойових умовах у липні − NYT

Ірина БалачукПонеділок, 11 березня 2024, 10:19
12 українських пілотів будуть готові керувати F-16 у бойових умовах у липні − NYT
Винищувач F-16. Фото Getty Images

Дванадцять українських пілотів будуть готові пілотувати винищувачі F-16 у бойових умовах уже влітку, але до того моменту, коли вони повернуться додому, Україні передадуть лише 6 літаків, пише New York Times.  

Джерело: NYT

Дослівно NYT: "Очікується, що дванадцять пілотів − фактично повна ескадрилья − будуть готові до бойових польотів на F-16 влітку цього року після 10-місячної підготовки в Данії, Великій Британії та Сполучених Штатах.

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Але на той час, коли пілоти повернуться в Україну, буде поставлено лише шість F-16 з близько 45 винищувачів, які обіцяли європейські союзники".

Деталі: Видання пише, що наразі на українських пілотів чекають винищувачі і льотчики-інструктори у новому навчальному центрі на авіабазі Фетешті на півдні Румунії, який має відігравати вирішальну роль у навчанні українців. Але поки що неясно, коли українські пілоти розпочнуть тренування в цьому центрі.

Також, за словами чиновників, залишається багато невизначеності щодо того, коли кожна країна надішле свої літаки, скільки їх Україна отримає, як швидко можна підготувати пілотів і достатню кількість людей, які зможуть належним чином обслуговувати винищувачі.

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NYT підкреслює, що підготовка українських пілотів на сучасних західних літаках відбувається блискавично, стискаючи роки навчання до кількох місяців. Попри це процес просувається повільніше, ніж сподівалися Україна і її союзники, оскільки пілотам довелося опановувати англійську мову і західну військову практику, щоб ефективно використовувати F-16.

Видання нагадує, що підготовка українських пілотів розпочалася в серпні минулого року на авіабазі на півдні Данії, але "їхні мовні навички і знання західних технологій польотів сповільнювали процес". За словами данських офіційних осіб, українські пілоти були готові до польотів лише в січні 2024 року.

NYT також акцентує на тому, що Данія, Нідерланди, Норвегія і Бельгія зобов'язалися відправити в Україну близько 45 літаків, чого достатньо для трьох невеликих ескадрилій. Данія відправить перші 6 літаків наприкінці весни, ще 13 мають прибути до кінця року та у 2025 році.

Інші ж країни ще не визначили дату поставки своїх F-16. У Міноборони Нідерландів, які пообіцяли поставити 24 винищувачі, заявили, що притримуватимуть їх доти, доки Україна не буде готова їх прийняти.

Також є потреба в обслуговуючому персоналі винищувачів. Наразі близько 50 українських техніків проходять підготовку в Данії для підтримки і ремонту літаків, а також для роботи з комплектами озброєння. NYT пише, що F-16 настільки складні, що для обслуговування кожного з них зазвичай потрібно від 8 до 14 осіб.

Офіційні особи заявили, що західні оборонні підрядники повинні будуть супроводжувати літаки в Україну і залишатися з ними, поки не буде достатньої кількості українських екіпажів для їх належного обслуговування, і що цей процес може тривати роками.

Крім того, за даними видання, відтермінувати вступ F-16 у війну може також необхідність ремонту застарілих і пошкоджених війною військових злітно-посадкових смуг в Україні.

Теми: винищувачіУкраїна
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