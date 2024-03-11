12 украинских пилотов будут готовы управлять F-16 в боевых условиях в июле − NYT

Двенадцать украинских пилотов будут готовы пилотировать истребители F-16 в боевых условиях уже летом, но к тому моменту, когда они вернутся домой, Украине передадут только 6 самолетов, пишет New York Times.

Источник: NYT

Дословно NYT: "Ожидается, что двенадцать пилотов − фактически полная эскадрилья − будут готовы к боевым полетам на F-16 летом этого года после 10-месячной подготовки в Дании, Великобритании и Соединенных Штатах.

Реклама:

Но к тому времени, когда пилоты вернутся в Украину, будет поставлено только шесть F-16 из около 45 истребителей, которые обещали европейские союзники".

Детали: Издание пишет, что сейчас украинских пилотов ждут истребители и летчики-инструкторы в новом учебном центре на авиабазе Фетешти на юге Румынии, который должен играть решающую роль в обучении украинцев. Но пока неясно, когда украинские пилоты начнут тренировки в этом центре.

Также, по словам чиновников, остается много неопределенности относительно того, когда каждая страна пришлет свои самолеты, сколько их Украина получит, как быстро можно подготовить пилотов и достаточное количество людей, которые смогут должным образом обслуживать истребители.

ВИДЕО ДНЯ

NYT подчеркивает, что подготовка украинских пилотов на современных западных самолетах проходит молниеносно, сжимая годы обучения до нескольких месяцев. Несмотря на это процесс продвигается медленнее, чем надеялись Украина и ее союзники, поскольку пилотам пришлось осваивать английский язык и западную военную практику, чтобы эффективно использовать F-16.

Издание напоминает, что подготовка украинских пилотов началась в августе прошлого года на авиабазе на юге Дании, но "их языковые навыки и знания западных технологий полетов замедляли процесс". По словам датских официальных лиц, украинские пилоты были готовы к полетам только в январе 2024 года.

NYT также акцентирует на том, что Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия обязались отправить в Украину около 45 самолетов, чего достаточно для трех небольших эскадрилий. Дания отправит первые 6 самолетов в конце весны, еще 13 должны прибыть до конца года и в 2025 году.

Другие же страны еще не определили дату поставки своих F-16. В Минобороны Нидерландов, которые пообещали поставить 24 истребителя, заявили, что будут придерживать их до тех пор, пока Украина не будет готова их принять.

Также есть потребность в обслуживающем персонале истребителей. Сейчас около 50 украинских техников проходят подготовку в Дании для поддержки и ремонта самолетов, а также для работы с комплектами вооружения. NYT пишет, что F-16 настолько сложные, что для обслуживания каждого из них обычно требуется от 8 до 14 человек.

Официальные лица заявили, что западные оборонные подрядчики должны будут сопровождать самолеты в Украину и оставаться с ними, пока не будет достаточного количества украинских экипажей для их надлежащего обслуживания, и что этот процесс может длиться годами.

Кроме того, по данным издания, отсрочить вступление F-16 в войну может также необходимость ремонта устаревших и поврежденных войной военных взлетно-посадочных полос в Украине.