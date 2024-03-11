СБУ: Затримали дружину "ексрегіонала", яка шпигувала для ФСБ на Вінниччині

Служба безпеки України затримала мешканку Гайсина Вінницької області, яку підозрюють у державній зраді тобто роботі на російські спецслужби.

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора, співрозмовник УП в правоохоронних органах

ФОТО, НАДАНЕ УП ДЖЕРЕЛОМ

Дослівно спецслужба: "Фігуранткою виявилась дружина колишнього функціонера Партії регіонів, який до 2015 року очолював місцеву райраду.

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За вказівкою російської спецслужби вона намагалась виявити аеродроми з бойовими літаками та гелікоптерами ЗСУ, а також з’ясувати наявність ППО поблизу авіаційних об’єктів.

Крім того зловмисниця цікавилась геолокаціями медзакладів, де лікуються українські захисники, та розвідувала маршрути руху військових ешелонів".

Дослівно ОГП: "З липня по жовтень 2023 року підозрювана щонайменше 8 разів передала російському кураторові дані про розташування військових частин, блокпостів, засобів Повітряних Сил і ППО у регіоні. Ці дані ворог використовував для нанесення ударів".

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Деталі: За даними джерела "Української правди", йдеться про жінку на ім'я Світлана Сікорська.

Як зазначає СБУ, в ході розслідування було встановлено, що фігурантка з анонімного акаунту в "Однокласниках" закликала до підтримки диктатора Путіна та виправдовувала вторгнення російських військ в Україну.

За даними слідства, саме через свою антиукраїнську активність у забороненій соцмережі вона потрапила у поле зору ФСБ і була завербована.

Під час обшуків у помешканні затриманої вилучено мобільні телефони та планшет, які використовувала для комунікації з російською спецслужбою.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 109 (розповсюдження матеріалів із закликами до повалення конституційного ладу та до захоплення державної влади);

ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України);

ст. 436 (розповсюдження матеріалів із закликами до агресивної війни);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинене повторно).

Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.