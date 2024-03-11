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СБУ: Задержана жена "экс-регионала", которая шпионила для ФСБ в Винницкой области

Валентина РоманенкоПонедельник, 11 марта 2024, 12:02
СБУ: Задержана жена экс-регионала, которая шпионила для ФСБ в Винницкой области
фото прокуратуры

Служба безопасности Украины задержала жительницу Гайсина Винницкой области, которую подозревают в государственной измене, то есть работе на российские спецслужбы.

Источник: СБУ, Офис генпрокурора, собеседник УП в правоохранительных органах

 
фото, предоставленное уп источником

Дословно спецслужба: "Фигуранткой оказалась жена бывшего функционера Партии регионов, который до 2015 года возглавлял местный райсовет.

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По указанию российской спецслужбы она пыталась обнаружить аэродромы с боевыми самолетами и вертолетами ВСУ, а также выяснить наличие ПВО вблизи авиационных объектов.

Кроме того, злоумышленница интересовалась геолокациями медучреждений, где лечатся украинские защитники, и разведывала маршруты движения военных эшелонов".

Дословно ОГП: "С июля по октябрь 2023 года подозреваемая не менее 8 раз передала российскому куратору данные о расположении воинских частей, блокпостов, средств Воздушных Сил и ПВО в регионе. Эти данные враг использовал для нанесения ударов".

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Детали: По данным источника "Украинской правды", речь идет о женщине по имени Светлана Сикорская.

Как отмечает СБУ, в ходе расследования было установлено, что фигурантка с анонимного аккаунта в "Одноклассниках" призывала к поддержке диктатора Путина и оправдывала вторжение российских войск в Украину.

По данным следствия, именно из-за своей антиукраинской активности в запрещенной соцсети она попала в поле зрения ФСБ и была завербована.

Во время обысков в квартире задержанной изъяты мобильные телефоны и планшет, которые использовала для коммуникации с российской спецслужбой.

 

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 109 (распространение материалов с призывами к свержению конституционного строя и к захвату государственной власти);

ч. 1 ст. 110 (распространение материалов с призывами к изменению государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины);

ст. 436 (распространение материалов с призывами к агрессивной войне);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенное повторно).

Сейчас злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Темы: госизменавойнаСБУВинницкая область
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