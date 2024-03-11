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Перша премія "УП100. Сила жінок". Встигніть придбати квитки

Збір триває. Задонать на дрони та РЕБи

"Українська правда"Понеділок, 11 березня 2024, 12:10

На фронті кожен день, година та хвилина на вагу золота, тож немає часу зволікати!

Якщо кожен з вас задонатить всього 25 гривень - ми закриємо збір!

Долучайтесь 🙏🏻

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Будь-який донат та поширення важливі!

Нагадуємо, це спільний збір "Українська правда" та ГО "Український Жіночий Батальйон" на 5 000 000 грн.

1 збір = 12 закритих запитів

ВІДЕО ДНЯ

1 збір = 15 РЕБ та 17 Mavic

Це вагоме підсилення для наших титанів:
- 3ОШБр
- 110 ОМБр
- ⁠205 ОБт ТРО
- 9 парашутно-десантна рота
- 35 Бр
- 23 ОМБр
- 241 Бр
- військовослужбовці в/ч: А4583, А4084, А4118, А4935, А4007

Зробіть донат, підтримайте Сили Оборони у цій боротьбі!✊🏻

🎯Ціль: 5 000 000.00 ₴

🔗Посилання на банку: monobank.ua.

💳 Номер картки банки: 5375 4112 1695 0043

🌍 PayPal: womenbattalion@gmail.com

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