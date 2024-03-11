Збір триває. Задонать на дрони та РЕБи
На фронті кожен день, година та хвилина на вагу золота, тож немає часу зволікати!
Якщо кожен з вас задонатить всього 25 гривень - ми закриємо збір!
Долучайтесь 🙏🏻
Будь-який донат та поширення важливі!
Нагадуємо, це спільний збір "Українська правда" та ГО "Український Жіночий Батальйон" на 5 000 000 грн.
1 збір = 12 закритих запитів
1 збір = 15 РЕБ та 17 Mavic
Це вагоме підсилення для наших титанів:
- 3ОШБр
- 110 ОМБр
- 205 ОБт ТРО
- 9 парашутно-десантна рота
- 35 Бр
- 23 ОМБр
- 241 Бр
- військовослужбовці в/ч: А4583, А4084, А4118, А4935, А4007
Зробіть донат, підтримайте Сили Оборони у цій боротьбі!✊🏻
🎯Ціль: 5 000 000.00 ₴
🔗Посилання на банку: monobank.ua.
💳 Номер картки банки: 5375 4112 1695 0043
🌍 PayPal: womenbattalion@gmail.com