Сбор продолжается. Задонать на дроны и РЭБы

На фронте каждый день, час и минута на вес золота, поэтому нет времени медлить!

Если каждый из вас задонатит всего 25 гривен - мы закроем сбор!

Присоединяйтесь 🙏🏻

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Любой донат и распространение важны!

Напоминаем, это совместный сбор " Украинской правды" и ОО "Украинский Женский Батальон" на 5 000 000 грн.

1 сбор = 12 закрытых запросов

ВИДЕО ДНЯ

1 сбор = 15 РЭБ и 17 Mavic

Это весомое усиление для наших титанов:

- 3ОШБр

- 110 ОМБр

- 205 ОБт ТРО

- 9 парашютно-десантная рота

- 35 Бр

- 23 ОМБр

- 241 Бр

- военнослужащие в/ч: А4583, А4084, А4118, А4935, А4007

Сделайте донат, поддержите Силы Обороны в этой борьбе! ✊🏻