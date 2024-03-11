У 47 бригаді змінився четвертий комбриг за два роки

Підполковника Дмитра Рюмшина зняли з командування 47 окремої механізованої бригади.

Джерело: 47 окрема механізована бригада

Пряма мова Рюмшина: "Панове офіцери, сержанти, солдати! Я мав за честь служити в 47-й бригаді, яка є найкращим підрозділом в Збройних силах України завдяки Вашому професіоналізму, стійкості та мужності. Впевнений, що Ви й надалі триматимете високо бойовий прапор та успішно виконуватимете завдання".

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Деталі: Замість Рюмшина бригаду очолюватиме Ян Яцишен. Він пообіцяв продовжувати справу свого попередника та дійти до перемоги разом з воїнами 47-ї бригади.

Чому це важливо: чотири комбриги за два роки – це дуже швидка зміна військово керівництва в межах однієї бригади. Публічної причини зміни комбрига не було озвучено. За даними УП, навіть не всі у бригаді розуміють, чому зняли Рюмшина і призначили Яцишена.

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Довідково: першим комбригом 47-ї бригади після її створення був Олександр Сак (колишній комбат 93-ї бригади), другим – Олександр Павлій (колишній комбриг 112-ї бригади ТРО), третім – Дмитро Рюмшин.