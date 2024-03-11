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В 47 бригаде сменился четвертый комбриг за два года

Ольга Кириленко, "Украинская правда"Понедельник, 11 марта 2024, 12:34
В 47 бригаде сменился четвертый комбриг за два года
Иллюстративное фото: Getty Images

Подполковника Дмитрия Рюмшина сняли с командования 47 отдельной механизированной бригады.

Источник: 47 отдельная механизированная бригада

Прямая речь Рюмшина: "Господа офицеры, сержанты, солдаты! Я имел честь служить в 47-й бригаде, которая является лучшим подразделением в Вооруженных силах Украины благодаря Вашему профессионализму, стойкости и мужеству. Уверен, что Вы и в дальнейшем будете держать высоко боевое знамя и успешно выполнять задачи".

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Детали: Вместо Рюмшина бригаду будет возглавлять Ян Яцишен. Он пообещал продолжать дело своего предшественника и дойти до победы вместе с воинами 47-й бригады. 

Почему это важно: четыре комбрига за два года - это очень быстрая смена военного руководства в пределах одной бригады. Публичной причины смены комбрига не было озвучено. По данным УП, даже не все в бригаде понимают, почему сняли Рюмшина и назначили Яцишена.

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Справка: первым комбригом 47-й бригады после ее создания был Александр Сак (бывший комбат 93-й бригады), вторым - Александр Павлий (бывший комбриг 112-й бригады ТРО), третьим - Дмитрий Рюмшин.

Темы: Вооруженные силы
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