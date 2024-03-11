Блокада на кордоні з Польщею: прикордонники розповіли, як і що їде

Польські фермери продовжують ускладнювати або обмежувати рух для вантажних транспортних засобів на кордоні з Україною у 5 пунктах пропуску.

Джерело: Держприкордонслужба, речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону новин

Пряма мова Демченка: "Станом на зараз польськими фермерами блокується п'ять напрямків. Бо, нагадаю, в ніч із 8 на 9 березня польські фермери припинили блокування напряму через пункт пропуску "Краківець-Корчова". За ці останні дні ми бачимо інтенсивність руху саме по цим пунктом пропуску досить висока із можливістю перетину кордону в обох напрямках. Але, звісно, і на цьому напрямку черга залишається: станом на ранок це близько 600 вантажівок…

Реклама:

За п'яти напрямками, де блокування руху продовжується або ускладнюється рух для вантажних транспортних засобів станом на ранок в черга х- 1700 вантажівок, найбільше на пункті пропуску "Ягодин".

Деталі: Таким чином польські фермери продовжують ускладнювати або обмежувати рух для вантажних транспортних засобів на напрямку пунктів пропуску "Дорогуськ-Ягодин", "Зосін-Устилуг", "Долгобичув-Угринів", "Гребенне - Рава-Руська", "Медика-Шегині".

Окрім цього, за інформацією від польських прикордонників, з 9.00 11 березня протестувальники не пропускають до Польщі вантажівки, які слідують через пункт пропуску "Угринів". На виїзд з Польщі заявлялося про пропуск по 4 вантажні автомобілі щогодини.

ВІДЕО ДНЯ

Також о 9.21 від польської сторони надійшла інформація, що протестуючі перед пунктом пропуску "Зосін-Устилуг" на виїзд з України не будуть пропускати жодного вантажного автомобіля, до якого часу не відомо, а на в'їзд в Україну будуть здійснювати пропуск по 6 вантажних автомобілів щогодини.

Крім цього, за наявною інформацією, з 13 березня протестувальники планують знову поновити блокування пункту пропуску "Краківець-Корчова".

Станом на полудень 11 березня на всіх напрямках рух легкових транспортних засобів та автобусів не обмежується.