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Розвідка Британії: Росія може влітку депортувати українців з окупованих територій без паспортів РФ

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 11 березня 2024, 13:18
Розвідка Британії: Росія може влітку депортувати українців з окупованих територій без паспортів РФ
Фото: Getty Images

Розвідка Великої Британії проаналізувала кроки Росії, якими вона намагається зробити окупацію захоплених територій України незворотною, і припустила можливість депортації мешканців без російських паспортів вже влітку 2024 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд британського Міноборони за 11 березня

Дослівно: "Існує реальна ймовірність того, що всі особи, які перебуватимуть на окупованих територіях після цієї дати і не матимуть російського паспорта, будуть депортовані або затримані".

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Деталі: Відомство нагадало, що на окупованих територіях без російського паспорта зараз не можна отримати соціальні послуги, зокрема лікарські.

У квітні 2023 року президент Росії Володимир Путін видав указ, згідно з яким мешканці непідконтрольних територій, які відмовляться від російських паспортів, стануть іноземними громадянами або особами без громадянства. Такі особи мають право залишатися на окупованих територіях лише до 1 липня 2024 року.

Про плани Кремля щодо депортації свідчить також риторика експрезидента РФ Дмитрія Медведєва, який вказав, що людей без паспортів РФ можуть відселити у віддалені райони Росії.

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Розвідка підкреслює, що Кремль проводить невпинну політику русифікації на окупованих територіях. Інший указ від 26 лютого 2024 року визначає, що окуповані території стають частиною російського південного військового округу.

"Кремль прагне зробити інтеграцію окупованих територій до складу Російської Федерації незворотною", – йдеться в огляді.

Що було раніше:

  • У попередньому огляді розвідка Великої Британії зазначала, що Сили оборони України почали прискорено зводити оборонні позиції на кількох ділянках фронту.
  • Перед цим розвідка проаналізувала, як атаки українських безпілотників по об'єктах у РФ вплинули на нафтопереробну галузь Росії.

Теми: Росіядепортація окупаціяпаспорт
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