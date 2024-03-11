На паркінгу ТРЦ у Києві з ножем напали на бізнесмена, намагаючись викрасти його "Мерседес"

У Києві на парковці торгівельного центру у підприємця намагались відібрати Мерседес-Бенц GLE, нападників затримали правоохоронці.

Джерело: столична поліція, Київська міська прокуратура

Деталі: За даними слідства, 9 березня близько 8 години вечора 42-річний чоловік вийшов із ТРЦ "Lavina Mall", сів у свій автомобіль, коли через задні двері до авто сів невідомий, притиснув його голову до сидіння та почав завдавати ударів ножем. Його спільник підійшов до водійських дверей та почав бити постраждалого. Потерпілому вдалося вирватися і покликати на допомогу. Нападники втекли, а потерпілого госпіталізували.

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Правоохоронці встановили прикмети нападників та розпочали пошуки. Так, неподалік місця події було знайдено чоловічий одяг зі слідами крові, який належав одному з фігурантів. Далі, аналітики кримінального аналізу, працівники карного розшуку главку поліції та оперативники відділу поліції № 1 Святошинського управління поліції встановили маршрут руху зловмисників та за декілька годин з затримали їх у Дарницькому районі Києва.

Начальник главку поліції Києва Дмитро Шумейко зазначив, що фігуранти хотіли заволодіти елітним автомобілем, щоб продати його.

Пряма мова Шумейка: "Зловмисниками виявилися 19-річний уродженець Волинської області та 20-річний уродженець Донеччини. Вони ретельно спланували злочин та були готові навіть вбити людину заради авто. Стать, чи вік жертви для них не мали значення. Упродовж кількох днів вони підшукували дорогу іномарку та того ранку до поля їх зору потрапив "Мерседес", 2022 року. Все пішло не по плану зловмисників, коли потерпілий вирвався з їхніх рук та підняв галас".

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Деталі: Встановлено, що зловмисники мешкали у столиці в хостелі, а викраденням автомобіля планували заробити гроші на поїздку за кордон.

Зазначається, що фігурантів затримали, коли вони вже зібрали речі та готувалися поїхати переховуватися до іншого регіону.

Наразі затриманим повідомлено про підозру в розбої, поєднаному із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. За вчинене підозрюваним загрожує до п'ятнадцяти років за гратами із конфіскацією майна.

Прокуратура клопотатиме про арешт фігурантів, запобіжний захід мають обрати найближчим часом.