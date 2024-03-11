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На парковке ТРЦ в Киеве с ножом напали на бизнесмена, пытаясь угнать его "Мерседес"

Валентина РоманенкоПонедельник, 11 марта 2024, 14:58
На парковке ТРЦ в Киеве с ножом напали на бизнесмена, пытаясь угнать его Мерседес
фото прокуратуры

В Киеве на парковке торгового центра у предпринимателя пытались отобрать Мерседес-Бенц GLE, нападавших задержали правоохранители.

Источник: столичная полиция, Киевская городская прокуратура

Детали: По данным следствия, 9 марта около 8 часов вечера 42-летний мужчина вышел из ТРЦ "Lavina Mall", сел в свой автомобиль, когда через заднюю дверь в авто сел неизвестный, прижал его голову к сиденью и начал наносить удары ножом. Его сообщник подошел к водительской двери и начал бить пострадавшего. Пострадавшему удалось вырваться и позвать на помощь. Нападавшие скрылись, а пострадавшего госпитализировали.

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Правоохранители установили приметы нападавших и начали поиски. Так, недалеко от места происшествия была найдена мужская одежда со следами крови, которая принадлежала одному из фигурантов. Далее, аналитики криминального анализа, сотрудники уголовного розыска главка полиции и оперативники отдела полиции № 1 Святошинского управления полиции установили маршрут движения злоумышленников и через несколько часов задержали их в Дарницком районе Киева.

 

Начальник главка полиции Киева Дмитрий Шумейко отметил, что фигуранты хотели завладеть элитным автомобилем, чтобы продать его.

Прямая речь Шумейко: "Злоумышленниками оказались 19-летний уроженец Волынской области и 20-летний уроженец Донецкой области. Они тщательно спланировали преступление и были готовы даже убить человека ради авто. Пол, или возраст жертвы для них не имели значения. В течение нескольких дней они подыскивали дорогую иномарку и в то утро в поле их зрения попал "Мерседес", 2022 года. Все пошло не по плану злоумышленников, когда потерпевший вырвался из их рук и поднял шум".

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Детали: Установлено, что злоумышленники жили в столице в хостеле, а похищением автомобиля планировали заработать деньги на поездку за границу.

Отмечается, что фигурантов задержали, когда они уже собрали вещи и готовились поехать скрываться в другой регион.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении в разбое, соединенном с причинением тяжких телесных повреждений. За совершенное подозреваемым грозит до пятнадцати лет за решеткой с конфискацией имущества.

Прокуратура будет ходатайствовать об аресте фигурантов, меру пресечения должны избрать в ближайшее время.

Темы: Киевкриминалпрокуратураполиция
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