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Шольц не погодився зі скандальною заявою Папи: Україна захищається від агресора

"Європейська правда", Станіслав ПогоріловПонеділок, 11 березня 2024, 15:09
Шольц не погодився зі скандальною заявою Папи: Україна захищається від агресора
Олаф Шольц, Папа Римський Франциск, фото: Getty Images

Речник канцлера Німеччини Штефан Гебестрайт заявив, що Олаф Шольц не поділяє думки Папи Римського Франциска І, який порадив Україні "мати сміливість білого прапора", зазначивши, що Україна захищається від агресора.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на dpa-AFX

Пряма мова: "Як ви можете здогадатися, федеральний канцлер не погоджується з Папою у цьому питанні… Правда полягає у тому, що Україна захищається від агресора".

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Деталі: Перед цим Папа Римський Франциск, говорячи про війну, сказав, що Україна повинна мати "відвагу білого прапора" і бути готовою вести переговори.

Його слова викликали широкий резонанс і багато критичних коментарів.

Так, очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Папі слід було б звернутися із закликом до президента РФ Владіміра Путіна щодо виведення окупаційних військ з України. Речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань зауважив, що мир "в руках однієї людини" – президента Росії, тому що війна почалася і триває через нього.

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Глава МЗС України Дмитро Кулеба відповів Папі Римському, що прапор України – не білий, а синьо-жовтий.

У подальшому коментарі представник Ватикану зазначив, що заява понтифіка не була закликом до капітуляції України.

Теми: ШольцПапа РимськийУкраїнаРосія
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