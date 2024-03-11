Шольц не согласился со скандальным заявлением Папы: Украина защищается от агрессора

Представитель канцлера Германии Штефан Гебестрайт заявил, что Олаф Шольц не разделяет мнения Папы Римского Франциска I, который посоветовал Украине "иметь смелость белого флага", отметив, что Украина защищается от агрессора.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на dpa-AFX

Прямая речь: "Как вы можете догадаться, федеральный канцлер не согласен с Папой в этом вопросе... Правда заключается в том, что Украина защищается от агрессора".

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Детали: Перед этим Папа Римский Франциск, говоря о войне, сказал, что Украина должна иметь "отвагу белого флага" и быть готовой вести переговоры.

Его слова вызвали широкий резонанс и много критических комментариев.

В дальнейшем комментарии представитель Ватикана отметил, что заявление понтифика не было призывом к капитуляции Украины.

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Cлова Папы вызвали широкий резонанс и много критических комментариев.

Так, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Папе следовало бы обратиться с призывом к президенту РФ Владимиру Путину о выводе оккупационных войск из Украины. Представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам отметил, что мир "в руках одного человека" – президента России, потому что война началась и продолжается из-за него.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил Папе Римскому, что флаг Украины – не белый, а сине-желтый.