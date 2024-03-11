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Український консул виїхав на КПП "Дорогуськ" через звістки про блокування автобусів

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 11 березня 2024, 17:24
Український консул виїхав на КПП Дорогуськ через звістки про блокування автобусів
Фото: Getty Images

Український консул прямує до пункту перетину кордону "Ягодин-Дорогуськ" у зв’язку з появою новин про випадки зупинки там протестувальниками пасажирських автобусів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву посла України у Польщі Василя Зварича

Деталі: "У звʼязку з появою інформації про безпідставні затримки польськими протестувальниками пасажирських автобусів перед пунктом пропуску в Дорогуську, на місце негайно виїхав консул Генерального консульства України в Любліні.

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Консулом будуть проведені необхідні розмови на місці, щоб унеможливити будь-які затримки руху пасажирських автобусів", – заявив посол.

Він додав, що рух авто і пасажирських автобусів має відбуватися без жодних перешкод, як і до цього часу. 

Нагадаємо, перед цим віцепрем’єр з відновлення Олександр Кубраков заявив, що має інформацію про випадки блокування польськими протестувальниками  пасажирських автобусів в обох напрямках. У своєму повідомленні він не уточнював, в районі яких КПП сталися ці випадки та наскільки масово.

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Віцепрем’єр позначив у своєму дописі низку польських посадовців і служб, з їхнього боку коментарів ще немає. 

Як відомо, протестуючі польські фермери продовжують блокувати рух вантажів на кордоні з Україною, з 1 березня до протестів повернулися також перевізники. 

Читайте також: Український монолог: чому урядовий план розблокування кордону не зацікавив Польщу.

Теми: Польщакордон
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