Україна завершила виконання умов Єврокомісії для затвердження переговорної рамки – Стефанішина

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Київ вже виконав усі рекомендації Єврокомісії, необхідні для затвердження переговорної рамки для вступу у ЄС.

Джерело: "Європейська правда", "Інтерфакс-Україна" з посиланням на слова Стефанішиної під час публічного заходу 11 березня

Деталі: Віцепрем’єрка сказала, що 11 березня сплинув останній термін, коли Україна могла надати якусь додаткову інформацію.

Реклама:

"12,13 і 14-го (березня) Європейська комісія має ухвалити рішення. Насамперед, затвердити звіт про виконання нами додаткових критеріїв, а також ухвалити рішення чи надати нам переговорну рамку, щоб держави-члени її затвердили", – зазначила Стефанішина.

Також вона повідомила, що у понеділок правоохоронний комітет Верховної Ради схвалив останній законодавчий акт, який був потрібен для завершення виконання рекомендацій щодо лобізму – зміни до адміністративного законодавства, які запроваджують відповідальність за порушення ухваленого раніше закону про лобізм.

Віцепрем’єрка сказала, що Україна має "стримано-оптимістичні прогнози".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс під час візиту до Києва підтвердив, що наступного тижня ЄК підготує проєкти переговорних рамок, які рекомендуватиме схвалити державам-членам після виконання Україною всіх вимог.

Європейська комісія у січні розпочала роботу над проєктом переговорної рамки для України (документом, який визначає принципи та процедури ведення переговорів про вступ до ЄС).

Очікується, що переговорну рамку затвердять на міжурядовій конференції, скликаній після березневого саміту лідерів ЄС. Скликання міжурядової конференції є фактичним початком переговорів про вступ.