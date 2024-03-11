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Украина завершила выполнение условий Еврокомиссии для утверждения переговорной рамки – Стефанишина  

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 11 марта 2024, 18:02
Украина завершила выполнение условий Еврокомиссии для утверждения переговорной рамки – Стефанишина  
Фото: Getty Images

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев уже выполнил все рекомендации Еврокомиссии, необходимые для утверждения переговорной рамки для вступления в ЕС.

Источник: "Европейская правда", "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова Стефанишиной во время публичного мероприятия 11 марта

Детали: Вице-премьер сказала, что 11 марта истек последний срок, когда Украина могла предоставить какую-то дополнительную информацию.

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"12,13 и 14-го (марта) Европейская комиссия должна принять решение. Прежде всего, утвердить отчет о выполнении нами дополнительных критериев, а также принять решение предоставить нам переговорную рамку, чтобы государства-члены ее утвердили", – отметила Стефанишина.

Также она сообщила, что в понедельник правоохранительный комитет Верховной Рады одобрил последний законодательный акт, который был нужен для завершения выполнения рекомендаций по лоббизму – изменения в административное законодательство, которые вводят ответственность за нарушение принятого ранее закона о лоббизме.

Вице-премьер сказала, что у Украины – "сдержанно-оптимистические прогнозы".

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Напомним, в конце прошлой недели вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис во время визита в Киев подтвердил, что на следующей неделе ЕК подготовит проекты переговорных рамок, которые будет рекомендовать одобрить государствам-членам после выполнения Украиной всех требований.

Европейская комиссия в январе начала работу над проектом переговорной рамки для Украины – документом, который определяет принципы и процедуры ведения переговоров о вступлении в ЕС.

Ожидается, что переговорную рамку утвердят на межправительственной конференции, созванной после мартовского саммита лидеров ЕС. Созыв межправительственной конференции является фактическим началом переговоров о вступлении.

Темы: ЕСУкраина
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