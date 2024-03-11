Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Перша премія "УП100. Сила жінок". Встигніть придбати квитки

У Києві бандити під виглядом працівників ТЦК вибивали гроші: шахраїв затримали

Валентина РоманенкоПонеділок, 11 березня 2024, 18:54
У Києві бандити під виглядом працівників ТЦК вибивали гроші: шахраїв затримали
фото поліції

У Києві затримали членів злочинного угруповання, які під виглядом правоохоронців та співробітників ТЦК та Держбюро розслідувань ошукували громадян.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, Офіс генпрокурора

Дослівно ДСР НПУ: "Аферисти обіцяли чоловікам призовного віку допомогу у знятті з військового обліку. Так, в одного з потерпілого вони видурили 1,7 млн грн. Загалом, на їхньому рахунку 10 епізодів злочинної діяльності: шахрайства, вимагання, викрадення людини".

Реклама:

Деталі: За даними слідства, один із підозрюваних був давно знайомим з підприємцем та у січні 2024 запропонував йому допомогу в оформленні "білого" військового квитка у зв’язку нібито із захворюванням крові, аби чоловік уникнув можливого призову на військову службу. Вартість своїх послуг він оцінив у 388 тисяч гривень.  

Після одержання цієї суми ділок залучив до шахрайської схеми ще трьох спільників, які розподілили між собою ролі для подальших незаконних заробітків.

ВІДЕО ДНЯ

Протягом січня-березня 2024 року члени злочинної групи у різний спосіб погрожували потерпілому "відправкою на фронт", телефонували, відправляли "фейкові" скріншоти начебто від працівників ТЦК, чекали потерпілого біля дому та роботи, переодягалися у військову форму для переконливості. Таким чином вони змушували чоловіка платити їм знову і знову.

В одному з епізодів шахрайства чоловіки під виглядом військових та співробітників ДБР організували фейкове затримання потерпілого та під погрозами отримали від нього його 600 тис грн. за "закриття питання" нібито за підробку військового квитка.

 

Згодом підозрювані розіграли виставу, начебто везуть постраждалого до одного з районних ТЦК і після проходження комісії його відправлять служити в Третю окрему штурмову бригаду, яка знаходиться в зоні найзапекліших бойових дій. І знову, аби все залагодити, з чоловіка вимагали гроші. 

Також підозрювані, погрожуючи потерпілому, розповідали що брата одного з учасників злочинної схеми призначили на керівну посаду в ТЦК в м. Києві та відправляли фальшиві довідки про зарахування на військову службу до ЗСУ.

Крім того, просили перераховувати гроші на джгути та дрони нібито для військових. 

Загалом, під різними приводами учасники злочинної групи отримали від постраждалого близько 1,7 млн грн.

8 березня у момент передачі 4000 доларів правоохоронці затримали фігурантів (організатора та двох учасників угруповання).

Наразі чоловікам повідомили про підозру, а суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Теми: шахрайствоКиївполіціяпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін після "перевиборів" лякає Третьою світовою в разі конфлікту РФ з НАТО

ISW: Росія вирішила захищати Чорноморський флот

CNN: Трамп на зустрічі з виборцями розповів вигадану історію і згадав у ній Зеленського

Зеленський: Недалекобійність нашої армії – це недалекоглядність партнерів

оновленоПутіну малюють рекордну перемогу на "виборах"

відеоУ Львові представники ТЦК заштовхали в бус волонтера й відправили на полігон – омбудсмен

Усі новини...
шахрайство
У Чорногорії суд не видав США обвинуваченого у криптошахрайстві бізнесмена
СБУ викрила в’язня, який за гроші обіцяв повернути з полону військових
Суд зобов’язав Трампа виплатити понад $454 млн штрафу у справі про шахрайство
Останні новини
08:54
ЄС попередив Косово та Сербію, що їхня євроінтеграція під загрозою
08:39
фотоУламки "Шахеда" впали на багатоповерхівку у Кривому Розі, спалахнула пожежа − ОВА
08:14
Путін після "перевиборів" лякає Третьою світовою в разі конфлікту РФ з НАТО
08:05
ЗСУ за добу знешкодили 810 загарбників і 34 артсистеми
07:51
Росія атакувала 22 "Шахедами", 17 з них знищили
07:42
Шольц в Ізраїлі закликав зупинити війну на тривалий час
07:30
Окупанти активізувалися на Новопавлівському напрямку, тут було 36 боєзіткнень − Генштаб
06:38
фотоРосіяни вдарили ракетою по пожежній частині на Харківщині, постраждав рятувальник
05:49
Нігер розірвав військову співпрацю з США: посилює зв'язки з Іраном та Росією 
04:54
ISW: Росія вирішила захищати Чорноморський флот
Усі новини...
Реклама: