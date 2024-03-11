У Києві бандити під виглядом працівників ТЦК вибивали гроші: шахраїв затримали

У Києві затримали членів злочинного угруповання, які під виглядом правоохоронців та співробітників ТЦК та Держбюро розслідувань ошукували громадян.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, Офіс генпрокурора

Дослівно ДСР НПУ: "Аферисти обіцяли чоловікам призовного віку допомогу у знятті з військового обліку. Так, в одного з потерпілого вони видурили 1,7 млн грн. Загалом, на їхньому рахунку 10 епізодів злочинної діяльності: шахрайства, вимагання, викрадення людини".

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Деталі: За даними слідства, один із підозрюваних був давно знайомим з підприємцем та у січні 2024 запропонував йому допомогу в оформленні "білого" військового квитка у зв’язку нібито із захворюванням крові, аби чоловік уникнув можливого призову на військову службу. Вартість своїх послуг він оцінив у 388 тисяч гривень.

Після одержання цієї суми ділок залучив до шахрайської схеми ще трьох спільників, які розподілили між собою ролі для подальших незаконних заробітків.

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Протягом січня-березня 2024 року члени злочинної групи у різний спосіб погрожували потерпілому "відправкою на фронт", телефонували, відправляли "фейкові" скріншоти начебто від працівників ТЦК, чекали потерпілого біля дому та роботи, переодягалися у військову форму для переконливості. Таким чином вони змушували чоловіка платити їм знову і знову.

В одному з епізодів шахрайства чоловіки під виглядом військових та співробітників ДБР організували фейкове затримання потерпілого та під погрозами отримали від нього його 600 тис грн. за "закриття питання" нібито за підробку військового квитка.

Згодом підозрювані розіграли виставу, начебто везуть постраждалого до одного з районних ТЦК і після проходження комісії його відправлять служити в Третю окрему штурмову бригаду, яка знаходиться в зоні найзапекліших бойових дій. І знову, аби все залагодити, з чоловіка вимагали гроші.

Також підозрювані, погрожуючи потерпілому, розповідали що брата одного з учасників злочинної схеми призначили на керівну посаду в ТЦК в м. Києві та відправляли фальшиві довідки про зарахування на військову службу до ЗСУ.

Крім того, просили перераховувати гроші на джгути та дрони нібито для військових.

Загалом, під різними приводами учасники злочинної групи отримали від постраждалого близько 1,7 млн грн.

8 березня у момент передачі 4000 доларів правоохоронці затримали фігурантів (організатора та двох учасників угруповання).

Наразі чоловікам повідомили про підозру, а суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.