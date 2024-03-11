В Киеве бандиты под видом работников ТЦК выбивали деньги: мошенники задержаны

В Киеве задержали членов преступной группировки, которые под видом правоохранителей и сотрудников ТЦК и Госбюро расследований обманывали граждан.

Источник: Департамент стратегических расследований Нацполиции, Офис генпрокурора

Дословно ДСР НПУ: "Аферисты обещали мужчинам призывного возраста помощь в снятии с воинского учета. Так, у одного из потерпевшего они выманили 1,7 млн грн. В целом, на их счету 10 эпизодов преступной деятельности: мошенничества, вымогательства, похищения человека".

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Детали: По данным следствия, один из подозреваемых был давно знаком с предпринимателем и в январе 2024 года предложил ему помощь в оформлении "белого" военного билета в связи якобы с заболеванием крови, чтобы мужчина избежал возможного призыва на военную службу. Стоимость своих услуг он оценил в 388 тысяч гривен.

После получения этой суммы делец привлек к мошеннической схеме еще трех сообщников, которые распределили между собой роли для дальнейших незаконных заработков.

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В течение января-марта 2024 года члены преступной группы различными способами угрожали потерпевшему "отправкой на фронт", звонили, отправляли "фейковые" скриншоты якобы от работников ТЦК, ждали потерпевшего возле дома и работы, переодевались в военную форму для убедительности. Таким образом они заставляли мужчину платить им снова и снова.

В одном из эпизодов мошенничества мужчины под видом военных и сотрудников ГБР организовали фейковое задержание потерпевшего и под угрозами получили от него его 600 тыс грн. за "закрытие вопроса" якобы за подделку военного билета.

Впоследствии подозреваемые разыграли спектакль, якобы везут пострадавшего в один из районных ТЦК и после прохождения комиссии его отправят служить в Третью отдельную штурмовую бригаду, которая находится в зоне ожесточенных боевых действий. И снова, чтобы все уладить, у мужчины требовали деньги.

Также подозреваемые, угрожая потерпевшему, рассказывали что брата одного из участников преступной схемы назначили на руководящую должность в ТЦК в г. Киеве и отправляли фальшивые справки о зачислении на военную службу в ВСУ.

Кроме того, просили перечислять деньги на жгуты и дроны якобы для военных.

В целом, под разными предлогами участники преступной группы получили от пострадавшего около 1,7 млн грн.

8 марта в момент передачи 4000 долларов правоохранители задержали фигурантов (организатора и двух участников группировки).

Сейчас мужчинам сообщено о подозрении, а суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей.