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Польський міністр сподівається, що буде механізм регулювання імпорту агропродукції з України

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 11 березня 2024, 19:58
Польський міністр сподівається, що буде механізм регулювання імпорту агропродукції з України
фото: Getty Images

Міністр сільського господарства і розвитку села Польщі Чеслав Секерський на дев’ятому засіданні Польсько-української міжурядової комісії з питань економічного співробітництва, у Львові заявив, що Польща прагне убезпечити себе від негативних наслідків імпорту сільськогосподарської продукції з України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на польський уряд

Деталі: На засіданні Польсько-української міжурядової комісії Секерський порушив питання імпорту агропродовольчої продукції з України та висловив сподівання, що для його регулювання буде розроблений механізм взаємного ліцензування експорту.

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"Ми прагнемо виробити взаємоприйнятний спосіб убезпечити себе від негативних наслідків імпорту сільськогосподарської продукції з України", – підкреслив польський міністр.

Секерський також запевнив, що Польща готова поділитися з Україною знаннями та досвідом щодо адаптації українського агропродовольчого сектору до вимог ЄС.

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький окремо повідомив, що сторони на Польсько-українській міжурядовій комісії обговорили блокування українсько-польського кордону.

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"Українська сторона закликала польську розробити механізми й інструменти впливу, щоб не допускати будь-яких обмежень руху транспортних засобів перед спільними пунктами пропуску, а також забезпечити вільний доступ до під’їзних шляхів, які ведуть до пунктів пропуску", – написав Козицький.

Окремо голова польського Міністерства сільського господарства зустрівся з українським візаві Миколою Сольським та заступником міністра економіки України Тарасом Качкою. Вони домовились продовжити переговори 18 березня у Варшаві.

"Ця зустріч стане підготовкою до польсько-українських міжурядових консультацій, запланованих на 28 березня 2024 року у Варшаві", – йдеться в повідомленні уряду Польщі.

Нагадаємо, польська влада в минулому році заборонила імпорт української сільгосппродукції, посилаючись на викривлення місцевого ринку – попри те, що Єврокомісія виступила проти такого кроку.

Крім того, в Польщі в лютому фермери розпочали загальнонаціональні протести, блокуючи прикордонні пункти пропуску з Україною та порушуючи роботу портів і доріг. З 1 березня до протестів повернулися також перевізники.

Читайте також: Український монолог: чому урядовий план розблокування кордону не зацікавив Польщу.

Теми: Польщасільське господарствоекспорт
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