В Держдуму РФ внесли законопроєкт про "незаконну" передачу Криму Україні в 1954 році

До Держдуми РФ внесли законопроєкт про визнання "незаконним" рішення радянської влади у 1954 році передати Україні Крим.

Джерело: російські видання Медуза, Интерфакс

Деталі: Автори документа пропонують визнати рішення про передачу Криму "незаконним, таким, що не відповідає основним принципам правової держави та міжнародного права".

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Дослівно: "Рішення про передачу Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР, прийняте у 1954 році нормативно-правовими актами, що не мають юридичної сили, з порушенням Конституції РРФСР та Конституції СРСР, визнати незаконним, невідповідним основоположним принципам правової держави та міжнародного права"

Деталі: На думку депутатів, передачу Криму необхідно визнати "незаконною", щоб "вибити ґрунт з-під пропаганди влади України, яка говорить про окупацію Криму у 2014 році".

Автори вважають, що начебто після визнання рішення 1954 року недійсним, союзникам України "стане набагато складніше підтримувати претензії [Києва] щодо повернення Криму Україні".

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Авторами законопроєкту є депутат Костянти Затулін та сенатор Сергій Цеков від партії "Единая Россия".

Передісторія:

У 2014 році Росія анексувала Крим після того, провела там незаконний референдум.

Міжнародна спільнота, за винятком кількох країн, продовжує вважати Крим частиною України.

10 років окупації кардинально змінили обличчя Кримського півострова. Більше у подкасті Рустема Халілова "Крим перетворюється на військовий шпиталь". Як велика війна змінила окупований півострів".