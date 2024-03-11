Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Перша премія "УП100. Сила жінок". Встигніть придбати квитки

В Держдуму РФ внесли законопроєкт про "незаконну" передачу Криму Україні в 1954 році

Тетяна ОлійникПонеділок, 11 березня 2024, 20:49
В Держдуму РФ внесли законопроєкт про незаконну передачу Криму Україні в 1954 році
ФОТО NEWSMAKER.MD

До Держдуми РФ внесли законопроєкт про визнання "незаконним" рішення радянської влади у 1954 році передати Україні Крим.

Джерело: російські видання Медуза, Интерфакс

Деталі: Автори документа пропонують визнати рішення про передачу Криму "незаконним, таким, що не відповідає основним принципам правової держави та міжнародного права".

Реклама:

Дослівно: "Рішення про передачу Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР, прийняте у 1954 році нормативно-правовими актами, що не мають юридичної сили, з порушенням Конституції РРФСР та Конституції СРСР, визнати незаконним, невідповідним основоположним принципам правової держави та міжнародного права"

Деталі: На думку депутатів, передачу Криму необхідно визнати "незаконною", щоб "вибити ґрунт з-під пропаганди влади України, яка говорить про окупацію Криму у 2014 році".

Автори вважають, що начебто після визнання рішення 1954 року недійсним, союзникам України "стане набагато складніше підтримувати претензії [Києва] щодо повернення Криму Україні".

ВІДЕО ДНЯ

Авторами законопроєкту є депутат Костянти Затулін та сенатор Сергій Цеков від партії "Единая Россия".

Передісторія: 

У 2014 році Росія анексувала Крим після того, провела там незаконний референдум. 

Міжнародна спільнота, за винятком кількох країн, продовжує вважати Крим частиною України.

10 років окупації кардинально змінили обличчя Кримського півострова. Більше у подкасті Рустема Халілова "Крим перетворюється на військовий шпиталь". Як велика війна змінила окупований півострів".

Теми: Кримокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін після "перевиборів" лякає Третьою світовою в разі конфлікту РФ з НАТО

ISW: Росія вирішила захищати Чорноморський флот

CNN: Трамп на зустрічі з виборцями розповів вигадану історію і згадав у ній Зеленського

Зеленський: Недалекобійність нашої армії – це недалекоглядність партнерів

оновленоПутіну малюють рекордну перемогу на "виборах"

відеоУ Львові представники ТЦК заштовхали в бус волонтера й відправили на полігон – омбудсмен

Усі новини...
Крим
Окупанти в Криму агітують підлітків вступати до "Юнармії" – спротив
Британська розвідка: Росія використовує іранські дрони для захисту портів у Криму
7 загинули, ще 6 поранені: у ГУР розповіли про втрати РФ після знищення корабля "Сергій Котов"
Останні новини
08:54
ЄС попередив Косово та Сербію, що їхня євроінтеграція під загрозою
08:39
фотоУламки "Шахеда" впали на багатоповерхівку у Кривому Розі, спалахнула пожежа − ОВА
08:14
Путін після "перевиборів" лякає Третьою світовою в разі конфлікту РФ з НАТО
08:05
ЗСУ за добу знешкодили 810 загарбників і 34 артсистеми
07:51
Росія атакувала 22 "Шахедами", 17 з них знищили
07:42
Шольц в Ізраїлі закликав зупинити війну на тривалий час
07:30
Окупанти активізувалися на Новопавлівському напрямку, тут було 36 боєзіткнень − Генштаб
06:38
фотоРосіяни вдарили ракетою по пожежній частині на Харківщині, постраждав рятувальник
05:49
Нігер розірвав військову співпрацю з США: посилює зв'язки з Іраном та Росією 
04:54
ISW: Росія вирішила захищати Чорноморський флот
Усі новини...
Реклама: