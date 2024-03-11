В Госдуму РФ внесли законопроект о "незаконной" передаче Крыму Украине в 1954 году

В Госдуму РФ внесли законопроект о признании "незаконным" решения советской власти в 1954 году передать Украине Крым.

Источник: российские издания Медуза, Интерфакс

Детали: Авторы документа предлагают признать решение о передаче Крыма "незаконным, не соответствующим основным принципам правового государства и международного права".

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Дословно: "Решение о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав РСФСР, принятое в 1954 году нормативно-правовыми актами, не имеющими юридической силы, с нарушением Конституции РСФСР и Конституции СССР, признать незаконным, несоответствующим основополагающим принципам правового государства и международного права

Детали: По мнению депутатов, передачу Крыма необходимо признать "незаконной", чтобы "выбить почву из-под пропаганды власти Украины, которая говорит об оккупации Крыма в 2014 году".

Авторы считают, что вроде бы после признания решения 1954 года недействительным, союзникам Украины "станет гораздо сложнее поддерживать претензии [Киева] по возвращению Крыма Украине".

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Авторами законопроекта являются депутат Константы Затулин и сенатор Сергей Цеков, представляющие партию "Единая Россия".

Предыстория:

В 2014 году Россия аннексировала Крым после того, провела там незаконный референдум.

Международное сообщество, за исключением нескольких стран, продолжает считать Крым частью Украины.

10 лет оккупации кардинально изменили лицо Крымского полуострова. Больше в подкасте Рустема Халилова "Крым превращается в военный госпиталь". Как великая война сменила оккупированный полуостров".