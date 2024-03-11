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Перемир'я було б "киснем" для Путіна – Зеленський про пропозицію Папи Римського

Тетяна ОлійникПонеділок, 11 березня 2024, 21:18
Перемир'я було б киснем для Путіна – Зеленський про пропозицію Папи Римського
Володимир Зеленський. Фото Дмитра Ларіна, УП

Президент України Володимир Зеленський виключив будь-яке перемир’я у відповідь на коментар Папи Римського Франциска про те, що Україна повинна мати "мужність білого прапора" та бути готовою піти на переговори. 

Джерело: інтерв'ю Зеленського французькій телекомпанії BFM TV

Пряма мова: "Для Путіна перерва – це кисень. Це не переговори, це спосіб відновлення боєздатності своєї армії і навчання молодих призовників".

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Деталі: Також Зеленський вважає, що перемир'я дозволить Росії виробляти більше боєприпасів.

Пряма мова: "Ми отримуємо снаряди і ракети від Північної Кореї (які використовує Росія для завдання ударів по Україні – УП), це свідчить про те, що вона має дефіцит тих чи інших озброєнь".

Деталі: Попри це Зеленський наголошує на створенні "мирного плану", який може бути складений у Швейцарії під час "Саміту миру". Країни, які підтримують цей план, могли б потім "передати його представникам Російської Федерації".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Папа Римський Франциск, говорячи про війну, сказав, що Україна повинна мати "відвагу білого прапора" і бути готовою вести переговори. У подальшому коментарі представник Ватикану зазначив, що заява понтифіка не була закликом до капітуляції України.
  • Його слова викликали широкий резонанс і багато критичних коментарів. 
  • Зокрема, очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Папі слід було б звернутися із закликом Путіна щодо виведення окупаційних військ з України. Речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань зауважив, що мир "в руках однієї людини" – президента Росії, тому що війна почалася і триває через нього.
  • Глава МЗС України Дмитро Кулеба відповів Папі Римському, що прапор України – не білий, а синьо-жовтий.

Теми: ПутінЗеленськийПапа Римський
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