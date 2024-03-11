Перемир'я було б "киснем" для Путіна – Зеленський про пропозицію Папи Римського

Президент України Володимир Зеленський виключив будь-яке перемир’я у відповідь на коментар Папи Римського Франциска про те, що Україна повинна мати "мужність білого прапора" та бути готовою піти на переговори.

Джерело: інтерв'ю Зеленського французькій телекомпанії BFM TV

Пряма мова: "Для Путіна перерва – це кисень. Це не переговори, це спосіб відновлення боєздатності своєї армії і навчання молодих призовників".

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Деталі: Також Зеленський вважає, що перемир'я дозволить Росії виробляти більше боєприпасів.

Пряма мова: "Ми отримуємо снаряди і ракети від Північної Кореї (які використовує Росія для завдання ударів по Україні – УП), це свідчить про те, що вона має дефіцит тих чи інших озброєнь".

Деталі: Попри це Зеленський наголошує на створенні "мирного плану", який може бути складений у Швейцарії під час "Саміту миру". Країни, які підтримують цей план, могли б потім "передати його представникам Російської Федерації".

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