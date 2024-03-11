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Перемирие было бы "кислородом" для Путина – Зеленский о предложении Папы Римского

Татьяна ОлейникПонедельник, 11 марта 2024, 21:18
Перемирие было бы кислородом для Путина – Зеленский о предложении Папы Римского
Владимир Зеленский. Фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Украины Владимир Зеленский исключил любое перемирие в ответ на комментарий Папы Римского Франциска о том, что Украина должна иметь "мужество белого флага" и готова пойти на переговоры.

Источник: интервью Зеленской французской телекомпании BFM TV

Прямая речь: "Для Путина перерыв – это кислород. Это не переговоры, это способ восстановления боеспособности своей армии и обучение молодых призывников".

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Зеленский считает, что перемирие позволит России производить больше боеприпасов.

Прямая речь: "Мы получаем снаряды и ракеты от Северной Кореи (которые использует Россия для нанесения ударов по Украине – УП), это свидетельствует о том, что у нее есть дефицит тех или иных вооружений".

Детали: Несмотря на это, Зеленский отмечает создание "мирного плана", который может быть составлен в Швейцарии во время "Саммита мира". Страны, поддерживающие этот план, могли бы затем "передать его представителям Российской Федерации".

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Предистория

  • Папа Римский Франциск, говоря о войне, сказал, что Украина должна иметь "отвагу белого флага" и быть готовой вести переговоры. В дальнейшем комментарии представитель Ватикана отметил, что заявление понтифика не было призывом к капитуляции Украины.
  • Cлова Папы вызвали широкий резонанс и много критических комментариев.
  • Так, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Папе следовало бы обратиться с призывом к президенту РФ Владимиру Путину о выводе оккупационных войск из Украины. Представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам отметил, что мир "в руках одного человека" – президента России, потому что война началась и продолжается из-за него.
  • Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил Папе Римскому, что флаг Украины – не белый, а сине-желтый.

Темы: ПутинЗеленскийПапа Римский
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