Перемирие было бы "кислородом" для Путина – Зеленский о предложении Папы Римского

Президент Украины Владимир Зеленский исключил любое перемирие в ответ на комментарий Папы Римского Франциска о том, что Украина должна иметь "мужество белого флага" и готова пойти на переговоры.

Источник: интервью Зеленской французской телекомпании BFM TV

Прямая речь: "Для Путина перерыв – это кислород. Это не переговоры, это способ восстановления боеспособности своей армии и обучение молодых призывников".

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Зеленский считает, что перемирие позволит России производить больше боеприпасов.

Прямая речь: "Мы получаем снаряды и ракеты от Северной Кореи (которые использует Россия для нанесения ударов по Украине – УП), это свидетельствует о том, что у нее есть дефицит тех или иных вооружений".

Детали: Несмотря на это, Зеленский отмечает создание "мирного плана", который может быть составлен в Швейцарии во время "Саммита мира". Страны, поддерживающие этот план, могли бы затем "передать его представителям Российской Федерации".

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