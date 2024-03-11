У низці областей України була повітряна тривога: росіяни запускали БпЛА

Російська армія увечері 11 березня запустила ударні БпЛА на територію України.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 21:08 повідомили про БпЛА, які рухаються з Херсонщини у напрямку Кривого Рогу.

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О 21:33 уточнили, що БпЛА, що рухалися на Кривий Ріг, змінили напрямок та заходять у Миколаївську область західним курсом. Ще декілька груп БпЛА на межі Дніпропетровської та Херсонської областей, заходять на Миколаївщину західним курсом.

О 21:54 повідомили, що чергова група БпЛА на півдні Миколаївської області, курс північно-західний.

О 22:12 з'явилася інформація, що БпЛА у західній частини Миколаївщини рухаються у напрямку Одещини, західним курсом; БпЛА на межі Миколаївщини та Одещини рухаються північно-західним курсом; декілька груп БпЛА з Миколаївської області зайшли у Кіровоградську область, курсом на північ, також з'явилася нова група БпЛА на півдні Миколаївської області, північно-західним курсом.

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О 22:43 повідомили, що БпЛА з західної частини Кіровоградської області заходять на Вінниччину; БпЛА на межі Миколаївщини, Одещини та Кіровоградщини у напрямку Вінниччини; також декілька груп БпЛА на півдні Миколаївської області; ще декілька груп БпЛА з південного заходу та південного сходу Дніпропетровської області рухаються у напрямку Дніпра; БпЛА з Кіровоградщини зайшли у Черкаську область, курсом на Білу Церкву.

О 22:52 повітряну тривогу оголосили в Київській області.

О 23:18 уточнили, що декілька груп БпЛА у Вінницькому районі рухаються у напрямку Вінниці з південного сходу; на межі Одеської та Вінницької областей, північно-західним курсом; з південної частини Київщини у напрямку Вінницької області.

О 23:32 на Київщині був відбій повітряної тривоги.

О 23:46 повідомили, що БпЛА на межі Вінницької та Хмельницької областей; на півночі Вінницької області; на півдні Вінницької області.

О 00:17 12 березня ПС зазначили, що БпЛА з Вінниччини рухаються через Хмельницьку область західним курсом.

Крім того, ворожі БпЛА у південно-західній частині Вінницької області заходять у Хмельницьку.

1:04 Дослівно ПС: "БпЛА у Кременецькому районі Тернопільської області, курс на Хмельниччину;

Декілька груп БпЛА у Радивилівському районі Рівненської області, курс північний (північно-східний);

БпЛА у східній частині Тернопільської області, курсом на захід;

БпЛА у Теофіпольському районі Хмельницької області, курс західний".

Оновлено: О 1:31 Повітряні сили оголосили відбій загрози БпЛА по областях.