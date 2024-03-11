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В ряде областей Украины была воздушная тревога: россияне запускали БПЛА

Татьяна Олейник, Ольга ГлущенкоПонедельник, 11 марта 2024, 23:41
В ряде областей Украины была воздушная тревога: россияне запускали БПЛА
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Российская армия вечером 11 марта запустила ударные БПЛА на территорию Украины.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 21:08 сообщили о БПЛА, которые двигаются из Херсона в направлении Кривого Рога.

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В 21:33 уточнили, что двигавшиеся на Кривой Рог БпЛА изменили направление и заходят в Николаевскую область западным курсом. Еще несколько групп БпЛА на границе Днепропетровской и Херсонской областей заходят на Николаевщину западным курсом.

В 21:54 уточнили, что дежурная группа БПЛА на юге Николаевской области, курс северо-западный.

В 22:12 появилась информация, что БПЛА в западной части Николаевщины двигается в направлении Одесщины, западным курсом; БПЛА на границе Николаевщины и Одесщины двигаются по северо-западному курсу; Несколько групп БПЛА из Николаевской области зашли в Кировоградскую область, курсом на север, также появилась новая группа БПЛА на юге Николаевской области, северо-западным курсом.

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В 22:43 сообщили, что БпЛА из западной части Кировоградской области заходят в Винницкую область; БпЛА на границе Николаевщины, Одесщины и Кировоградщины в направлении Винницкой области; также несколько групп БПЛА на юге Николаевской области; еще несколько групп БпЛА с юго-запада и юго-востока Днепропетровской области двигаются в направлении Днепра; БПЛА из Кировоградщины зашли в Черкасскую область, курсом на Белую Церковь.

В 22.52 воздушную тревогу объявили в Киевской области.

В 23:18 уточнили, что несколько групп БпЛА в Винницком районе двигаются в направлении Винницы с юго-востока; на границе Одесской и Винницкой областей, северо-западным курсом; с южной части Киевщины в направлении Винницкой области.

В 23:32 в Киевской области был отбой воздушной тревоги.

В 23:46 сообщили, что БПЛА на границе Винницкой и Хмельницкой областей; на севере Винницкой области; на юге Винницкой области.

В 00:17 12 марта ПС отметили, что БпЛА из Винницкой области движутся через Хмельницкую область западным курсом.

Кроме того, вражеские БпЛА в юго-западной части Винницкой области заходят в Хмельницкую.

1:04 Дословно ВС: "БпЛА в Кременецком районе Тернопольской области, курс на Хмельнитчину;

Несколько групп БпЛА в Радивиловском районе Ровенской области, курс северный (северо-восточный);

БпЛА в восточной части Тернопольской области, курсом на запад;

БпЛА в Теофипольском районе Хмельницкой области, курс западный".

Обновлено: В 1:31 Воздушные силы объявили отбой угрозы БпЛА по областям.

Темы: воздушная тревогабеспилотникиВоздушные силы ВСУ
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