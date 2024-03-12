Мудрик вперше в 2024 році забив гол в АПЛ і допоміг "Челсі" здолати "Ньюкасл"

ФК "Челсі" з голом українського вінгера Михайла Мудрика вдома обіграв "Ньюкасл" у межах 28 туру англійської Прем'єр-ліги.

Джерело: Champion.com.ua

Дослівно: ""Сині" завдяки голам Джексона, Палмера та Мудрика здобули перемогу з рахунком 3:2. Голами за Ньюкасл відзначились Ісак та Мерфі".

Реклама:

Деталі: Український вінгер Михайло Мудрик вийшов на 71-й хвилині гри, замінивши Стерлінга.

Йому вистачило 5 хвилин, аби забити свій шостий гол у сезоні. На рахунку українця вже 29 зіграних поєдинків за лондонців в усіх турнірах.

У поєдинку "Челсі" – "Ньюкасл" 11 березня голами відзначилися: 1:0 – 6 Джексон, 1:1 – 43 Ісак, 2:1 – 58 Палмер, 3:1 – Мудрик, 3:2 – 90 Мерфі.