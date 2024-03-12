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Мудрик впервые в 2024 году забил гол в АПЛ и помог "Челси" одолеть "Ньюкасл"

Ольга ГлущенкоВторник, 12 марта 2024, 00:56
Мудрик впервые в 2024 году забил гол в АПЛ и помог Челси одолеть Ньюкасл
Мудрик, фото: Getty Images

ФК "Челси" с голом украинского вингера Михаила Мудрика дома обыграл "Ньюкасл" в рамках 28 тура английской Премьер-лиги.

Источник: Champion.com.ua

Дословно: ""Синие" благодаря голам Джексона, Палмера и Мудрика одержали победу со счетом 3:2. Голами за Ньюкасл отметились Исак и Мерфи".

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Детали: Украинский вингер Михаил Мудрик вышел на 71-й минуте игры, заменив Стерлинга.

Ему хватило 5 минут, чтобы забить свой шестой гол в сезоне. На счету украинца уже 29 сыгранных поединков за лондонцев во всех турнирах.

В поединке "Челси" – "Ньюкасл" 11 марта голами отметились: 1:0 – 6 Джексон, 1:1 – 43 Исак, 2:1 – 58 Палмер, 3:1 – Мудрик, 3:2 – 90 Мерфи.

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Темы: спортфутбол
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