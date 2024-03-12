ISW оцінив спроможності ОПБ Росії: не стійкі у довгостроковій перспективі
В Інституті вивчення війни (ISW) припускають, що російська оборонно-промислова база зіштовхнеться з нестачею робочої сили, скороченням запасів, у тому числі й через санкції, тому її спроможності не будуть стійкими у середньо- і довгостроковій перспективах.
Джерело: ISW
Деталі: Український військовий оглядач Костянтин Машовець дав оцінки російського збройного потенціалу та потужностей оборонно-промислової бази (ОПБ), які збігаються з попередніми оцінками ISW.
Машовець заявив, що російське військове командування має на меті створити "стратегічний резерв" для наступальних операцій навесні-влітку 2024 року, але не планує оснащувати ці новостворені частини та з'єднання доктринально необхідною кількістю озброєння і техніки через поточні виробничі обмеження російського ОПК.
За його словами, російське військове командування планує оснастити до другого і четвертого кварталів 2024 року лише 27-у мотострілецьку дивізію, яка, як повідомляється, перебуває в процесі формування на базі існуючої 21-ї мотострілецької бригади Центрального військового округу, до 87 відсотків від доктринально необхідної кількості озброєння і техніки, і припустив, що російське військове командування має аналогічну мету щодо інших нових з'єднань і частин.
За оцінкою Машовця, малоймовірно, що російські війська зможуть досягти цієї мети до четвертого кварталу 2024 року, враховуючи, що багато російських полків, бригад і дивізій, які зараз діють в Україні, мають лише близько 30 відсотків від доктринально необхідної кількості озброєння і техніки.
Крім того, кілька західних і українських військових чиновників та аналітиків зазначили, що цифри виробництва танків, про які повідомляє Росія, здебільшого відображають відновлені і модернізовані танки, взяті зі сховищ, а не нове виробництво.
Аналітики зазначають: оцінка Машовця збігається з оцінкою ISW, що російський ОПК здатний підтримувати нинішній темп російських операцій, хоча навряд чи зможе повністю забезпечити потенційну наступальну операцію оперативного або стратегічного рівня з використанням ключового резерву живої сили 2024 року.
Повідомлення про те, що російські військові надають пріоритет створенню нових недооснащених частин і з'єднань, узгоджуються з оцінкою ISW, що Росія надає перевагу кількості живої сили і техніки над якістю своїх військ.
ISW продовжує вважати, що Росія матиме можливість розширити свою ОПБ і накопичити ресурси, якщо вона збереже ініціативу на всьому театрі воєнних дій протягом 2024 року, що дозволить їй створити умови для майбутньої наступальної операції з використанням більшого запасу живої сили і техніки.
Експерти припускають, що російське військове командування надає перевагу короткостроковим здобуткам, таким як обмежені територіальні надбання, а не довгостроковій стійкості і широкомасштабним оперативно значущим операціям в Україні.
За оцінками ISW, використання російським військовим командуванням поточних змін у структурі збройних сил для введення новостворених і недоукомплектованих формувань у бойові дії в Україні, ймовірно, обмежить безпосередню ефективність цих підрозділів на полі бою, але буде достатнім для підтримання поточного темпу операцій.
Основною змінною, що визначатиме швидкість, з якою такі частково поповнені російські війська зможуть просуватися вперед цього літа, є доступність матеріально-технічних засобів для України, яка, в свою чергу, значною мірою залежить від подальшого надання військової допомоги з боку США.
У звіті підсумовують, що зростання виробництва ОПБ Росії, ймовірно, не буде стійким у середньостроковій і довгостроковій перспективах, оскільки вона страждатиме від нестачі робочої сили, скорочення запасів озброєння і техніки та нездатності повністю компенсувати військові товари і товари подвійного призначення, які вона більше не може купувати через санкції.
Ключові висновки ISW за 11 березня:
- Український військовий спостерігач надав оцінки російського військового потенціалу та потужностей ОПБ, які узгоджуються з попередніми оцінками ISW.
- Зростання виробництва російської ОПБ, ймовірно, не буде стійким у середньостроковій і довгостроковій перспективі, оскільки вона, схоже, страждатиме від нестачі робочої сили, скорочення запасів озброєнь і техніки, а також нездатності повністю компенсувати військові товари і подвійного призначення, які вона більше не може придбати через санкції.
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