ISW оценил возможности ОПБ России: не устойчивы в долгосрочной перспективе

В Институте изучения войны (ISW) предполагают, что российская оборонно-промышленная база столкнется с нехваткой рабочей силы, сокращением запасов, в том числе и из-за санкций, поэтому ее способности не будут устойчивыми в средне- и долгосрочной перспективах.

Источник: ISW

Детали: Украинский военный обозреватель Константин Машовец дал оценки российского вооруженного потенциала и мощностей оборонно-промышленной базы (ОПБ), которые совпадают с предварительными оценками ISW.

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Машовец заявил, что российское военное командование имеет целью создать "стратегический резерв" для наступательных операций весной-летом 2024 года, но не планирует оснащать эти вновь созданные части и соединения доктринально необходимым количеством вооружения и техники из-за текущих производственных ограничений российского ОПК.

По его словам, российское военное командование планирует оснастить ко второму и четвертому кварталам 2024 года только 27-ю мотострелковую дивизию, которая, как сообщается, находится в процессе формирования на базе существующей 21-й мотострелковой бригады Центрального военного округа, до 87 процентов от доктринально необходимого количества вооружения и техники, и предположил, что российское военное командование имеет аналогичную цель в отношении других новых соединений и частей.

По оценке Машовца, маловероятно, что российские войска смогут достичь этой цели до четвертого квартала 2024 года, учитывая, что многие российские полки, бригады и дивизии, которые сейчас действуют в Украине, имеют лишь около 30 процентов от доктринально необходимого количества вооружения и техники.

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Кроме того, несколько западных и украинских военных чиновников и аналитиков отметили, что цифры производства танков, о которых сообщает Россия, в основном отражают восстановленные и модернизированные танки, взятые из хранилищ, а не новое производство.

Аналитики отмечают: оценка Машовца совпадает с оценкой ISW, что российский ОПК способен поддерживать нынешний темп российских операций, хотя вряд ли сможет полностью обеспечить потенциальную наступательную операцию оперативного или стратегического уровня с использованием ключевого резерва живой силы в 2024 году.

Сообщения о том, что российские военные отдают приоритет созданию новых недооснащенных частей и соединений, согласуются с оценкой ISW, что Россия предпочитает количество живой силы и техники качеству своих войск.

ISW продолжает считать, что Россия будет иметь возможность расширить свою ОПБ и накопить ресурсы, если она сохранит инициативу на всем театре военных действий в течение 2024 года, что позволит ей создать условия для будущей наступательной операции с использованием большего запаса живой силы и техники.

Эксперты предполагают, что российское военное командование предпочитает краткосрочные достижения, такие как ограниченные территориальные приобретения, а не долгосрочную устойчивость и широкомасштабные оперативно значимые операции в Украине.

По оценкам ISW, использование российским военным командованием текущих изменений в структуре вооруженных сил для введения вновь созданных и недоукомплектованных формирований в боевые действия в Украине, вероятно, ограничит непосредственную эффективность этих подразделений на поле боя, но будет достаточным для поддержания текущего темпа операций.

Основной переменной, определяющей скорость, с которой такие частично пополненные российские войска смогут продвигаться вперед этим летом, является доступность материально-технических средств для Украины, которая, в свою очередь, в значительной степени зависит от дальнейшего предоставления военной помощи со стороны США.

В отчете заключают, что рост производства ОПБ России, вероятно, не будет устойчивым в среднесрочной и долгосрочной перспективах, поскольку она будет страдать от нехватки рабочей силы, сокращения запасов вооружения и техники и неспособности полностью компенсировать военные товары и товары двойного назначения, которые она больше не может покупать из-за санкций.

Ключевые выводы ISW за 11 марта: