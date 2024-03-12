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Коронавірус переходить в розряд сезонних захворювань – санлікар

Ольга Глущенко Вівторок, 12 березня 2024, 05:46
Коронавірус переходить в розряд сезонних захворювань – санлікар
Кузін, фото: 24tv.ua

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що в Україні коронавірус остаточно переходить в розряд сезонних захворювань.

Джерело: Кузін в ефірі телемарафону, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Я впевнений, що найгірше щодо COVID-19 позаду. Попри те, що в Україні цифри вакцинації ще не досягають рекомендованих ВООЗ, ми вже точно можемо сказати, що COVID-19 остаточно переходить в розряд сезонних захворювань".

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Деталі: За його словами, українці щороку будуть стикатися з коронавірусом, який продовжить мутувати. Але поточний характер мутацій COVID-19 не дає тенденцій до того, що він стане агресивнішим.

Кузін також нагадав, що з початку пандемії COVID-19 в Україні було зафіксовано понад 5,5 мільйона випадків коронавірусної хвороби, а від ускладнень померли майже 112 тисяч осіб.

Водночас, додав він, більш ніж 15 мільйонів українців отримали дві дози вакцини проти ковіду.

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Теми: коронавірусCovid-2019МОЗ
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