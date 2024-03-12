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Коронавирус переходит в разряд сезонных заболеваний – санврач

Ольга ГлущенкоВторник, 12 марта 2024, 05:46
Коронавирус переходит в разряд сезонных заболеваний – санврач
Кузин, фото: 24tv.ua

Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в Украине коронавирус окончательно переходит в разряд сезонных заболеваний.

Источник: Кузин в эфире телемарафона, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Я уверен, что худшее по COVID-19 позади. Несмотря на то, что в Украине цифры вакцинации еще не достигают рекомендованных ВОЗ, мы уже точно можем сказать, что COVID-19 окончательно переходит в разряд сезонных заболеваний".

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Детали: По его словам, украинцы ежегодно будут сталкиваться с коронавирусом, который продолжит мутировать. Но текущий характер мутаций COVID-19 не дает тенденций к тому, что он станет более агрессивным.

Кузин также напомнил, что с начала пандемии COVID-19 в Украине было зафиксировано более 5,5 млн случаев коронавирусной болезни, а от осложнений умерли почти 112 тыс. человек.

В то же время, добавил он, более 15 млн украинцев получили две дозы вакцины против ковида.

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Темы: коронавирусCovid-2019Минздрав
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