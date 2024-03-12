ЗСУ за добу ліквідували 910 окупантів та 43 безпілотники
Вівторок, 12 березня 2024, 07:54
Сили оборони продовжують стримувати росіян, які атакують Україну, − лише за минулу добу знешкодили 910 окупантів, знищили 8 танків, 27 ББМ та 23 артилерійські системи.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 12.03.24 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 425 890 (+910) осіб,
- танків − 6 747 (+8) од,
- бойових броньованих машин − 12 901 (+27) од,
- артилерійських систем − 10 522 (+23) од,
- РСЗВ − 1 016 (+0) од,
- засобів ППО − 713 (+2) од,
- літаків − 347 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 8 184 (+43) од,
- крилатих ракет − 1 920 (+1) од,
- кораблів/катерів − 26 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 13 870 (+44) од,
- спеціальної техніки − 1 691 (+5) од.
Дані уточнюються.