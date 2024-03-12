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ЗСУ за добу ліквідували 910 окупантів та 43 безпілотники

Ірина БалачукВівторок, 12 березня 2024, 07:54
ЗСУ за добу ліквідували 910 окупантів та 43 безпілотники
Фото ілюстративне 37 ОбМП

Сили оборони продовжують стримувати росіян, які атакують Україну, − лише за минулу добу знешкодили 910 окупантів, знищили 8 танків, 27 ББМ та 23 артилерійські системи.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 12.03.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 425 890 (+910) осіб,
  • танків − 6 747 (+8) од,
  • бойових броньованих машин − 12 901 (+27) од,
  • артилерійських систем − 10 522 (+23) од,
  • РСЗВ − 1 016 (+0) од,
  • засобів ППО − 713 (+2) од,
  • літаків − 347 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 8 184 (+43) од,
  • крилатих ракет − 1 920 (+1) од,
  • кораблів/катерів − 26 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 13 870 (+44) од,
  • спеціальної техніки − 1 691 (+5) од.

Дані уточнюються.

Теми: Росіявтрати у війні
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