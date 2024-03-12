ВСУ за сутки ликвидировали 910 оккупантов и 43 беспилотника
Вторник, 12 марта 2024, 07:54
Силы обороны продолжают сдерживать россиян, которые атакуют Украину, − только за минувшие сутки обезвредили 910 оккупантов, уничтожили 8 танков, 27 ББМ и 23 артиллерийские системы.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 12.03.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 425 890 (+910) человек,
- танков − 6 747 (+8) ед,
- боевых бронированных машин − 12 901 (+27) ед,
- артиллерийских систем − 10 522 (+23) ед,
- РСЗО − 1 016 (+0) ед,
- средств ПВО − 713 (+2) ед,
- самолетов − 347 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 8 184 (+43) ед,
- крылатых ракет − 1 920 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 13 870 (+44) ед,
- специальной техники − 1 691 (+5) ед.
Данные уточняются.