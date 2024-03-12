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Російські добровольці заявили, що прорвались у Бєлгородську та Курську області, повідомляють про бій

Станіслав Погорілов, Валентина РоманенкоВівторок, 12 березня 2024, 09:20
Російські добровольці заявили, що прорвались у Бєлгородську та Курську області, повідомляють про бій
Фото: скриншот

Бійці легіону "Свобода Росії", "РДК" та "Сибірського батальйону" повідомили, що зайшли на прикордонну територію Росії, військові добровольчих загонів опублікували звернення, у Telegram-каналах з’явилось відео начебто присутності військових на території РФ та стрілянини.

Джерело: Telegram-канали легіону "Свобода Росії", "РДК", "Сибірського батальйону", Astra, "Крымский ветер", представник ГУР Андрій Юсов у коментарі УП, губернатор Курськоїолласті в Telegram

Деталі: Повідомляють, про стрілянину, також "Сибірський батальйон" оприлюднив відео начебто заходу бійців на територію Росії.

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Зазначається, що нібито добровольці взяли під контроль прикордонну Лозову Рудку в Білгородській області, а у Тьоткіно Курської області зараз триває стрілецький бій.

"Ну що ж, нарешті ми вдома. Як і обіцяли, на нашу російську землю ми несемо свободу і справедливість", - говориться у зверненні "Сибірського батальйону" у Telegram-каналі.

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"Раніше ми говорили, що повалити злочинний диктаторський режим у РФ мирно не вийде. Його можна усунути лише зі зброєю в руках. Цієї ночі ми почали виконання обіцянки. Тривають запеклі бої на території РФ", - додали там.

Згодом легіон "Свобода Росії" оприлюднив відео начебто знищення БТРу росіян у селі Тьоткіно Курської області. "Ніхто нікуди не поїде. Більше нема на чому. Нічого, почекають звільнення", - говориться у Telegram-каналі легіону.

Оновлено. Губернатор Курської області Роман Старовойт стверджує, що ніхто не прорвався на територію регіону. За його словами, була спроба, як він каже, прорватись "диверсійній розвідувальній групі", і там був стрілецький бій. "Ніякого прориву не було", - переконує він.

"На даний момент зі сторони України ведеться обстріл селища Тьоткіне Глушківського району", - зазначив російський губернатор.

Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі УП зазначив, що "РДК", "Легіон свободи Росії" та "Сибірський батальйон" – це підрозділи, які складаються з громадян Російської Федерації.

"На території РФ вони діють абсолютно автономно, самостійно, виконують свої суспільно-політичні програмні задачі. Зрештою, це вже не перші подібні дії цих структур і організацій на території так званої РФ. Наразі мова йде імовірно про спільну операцію "РДК", "ЛСР" та Сиббату на території Росії", - підкреслив він.

Теми: війнаРосіяУкраїна
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